'PRE ŽENEVE NISAM VEROVAO U SEBE...' Đoković otvorio dušu posle pobede na Rolan Garosu - pričao na francuskom, pa ovim rečima raspametio sve u Parizu!

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se večeras u treće kolo Rolan Garosa, pošto je posle tri seta pobedio Francuza Korentana Mutea 6:3, 6:2, 7:6(1). Đoković, šesti teniser sveta, pobedio je 73. igrača na ATP listi posle tri sata i šest minuta.

Nakon meča, srpski as je sumirao utiske:

- Pripremio sam se mentalno više zato što moraš da budeš pripremljen za Mutea. Velika borba pogotovo u trećem setu, moglo je svašta da se desi na set lopti za njega, ali sam pronašao pravu energiju. Dobro sam servirao i mislim da sam odigrao dosta dobro, pokušao sam da ostanem smiren nije bilo lako zbog posebne atmaofere koja je takva kada god igram protiv Francuza - rekao je Đoković, pa nastavio u istom dahu:

- Pre Ženeve nisam verovao u sebe, ali mislim da je to normalno. Kroz karijeru sam se tako već osećao što je normalno kad ne pobeđujete morao sam da se fokusiram i naporno radim za najviši nivo. Prošle nedelje sam osvojio Ženevu bio sam sa porodicom, osećao sam se veoma dobro, zbog toga sam došao sa mnogo više samopozdanja i energije na Rolan Garos. Nadam se da ću nastaviti da igram ovako u narednim kolima. Ne mogu više da pričam više na francuskom, odgovoriću sa terminima koje znam, već sam ti sve rekao - dodao je Novak.

Govorio je Novak o tome kako i gde pronalazi motivaciju.

- Dobro, ajde sledeće pitanje. Da ostanem mlad, to je možda moja tajna, ne znam stvarno, svi me pitaju koja je tajna uspeha, ne postoji jedna stvar to je kombinacija mnogo stvari, ali trenutno mi je najbitnije da pronađem motivaciju. Šta mi je motivacija da ostavim trag u istoriji tenisa, ali i da igram sa sjajnom energijom kada je tu moja porodica. Sada nisu tu, ali mi daju mnogo snage i energije, oni su moja motivacija. Tu se radi o stilu života, bitno mi je kakvi su ljudi oko mene i prioritet mi je da budem posvećen. Velika trikka su moji glavni rivali, sad kada je Rafa otišao, deo mene je otišao sa njim. Tako je kako je, to je realnost, imali smo slavno rivalstvo, ta era je trajala 20 godina, ali nadam da i dalje utiče pozitivno na sport jer i dalje igram. To je moj san - završio je najbolji srpski teniser.

Autor: Jovana Nerić