Sferopulos dao kratku izjavu, pa napustio konferenciju: Evo šta je rekao

Košarkaši Crvene zvezde upisali su ubedljivu pobedu protiv ekipe Budućnosti i tako seriju produžili na još jedan meč u Podgorici, a povodom pobede na konferenciji za medije obratio se Janis Sferopulos.

Zadovoljan je pristupom svoga tima i energijom koju su igrači dali na drugoj utakmici.

- Kontrolisali smo utakmicu od početka do kraja. Bili smo fokusirani i posvećeni na obe strane. Lako smo došli do dvocifrene prednosti i držali je do kraja. 1-1 je u seriji i za sledeću utakmicu moramo biti spremni. Hvala - rekao je Sferopulos.

Naredna utakmica igra se u nedelju, 1. juna sa početkom od 21 časa u dvorani Morača, u Podgorici.

Autor: Marija Radić