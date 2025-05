NOVAK SAOPŠTIO ZABRINJAVAJUĆE VESTI! Đoković otkrio šta se dešavalo tokom meča: U bolnici je...

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je posle tri seta pobedio Francuza Korentana Mutea.

Novak je na konferenciji saopštio vesti koje nisu dobre.

“Miljan je u bolnici, u pitanju je operacija. U redu se oseća trenutno ali nije baš idealno stanje. Pre meča smo primili te informacije, i svi smo bili zabrinuti. Điđi je ceo dan sa njim. To je sve što mogu o tome da kažem”, objavljuje Novak razlog zbog kojeg Miljan Amanović I Gephard Fil Grič nisu bili u boksu na meču protiv Mutea danas.

Iako je meč protiv Korentana Mutea igran na Stadionu Suzan Lenglen, teško je oteti se utisku da su ambijent i podrška koju je dobio ličila na nastavak onoga što je doživljeno na olimpijskom turniru na Rolan Garosu. Otvoreno nebo, letnji i sparni ambijent, Novak u modu besprekorne realizacije svega zacrtanog protiv enigmatičnog levorukog Francuza – i tako skoro u neprekidnom nizu do kraja drugog seta (6:3 6:2).

A onda – muk, medicinski tajm aut zbog ponovo aktiviranih žuljeva iz Ženeve na stopalu leve noge, brejk za Mutea – i rezultatska klackalica do nove brejk i prve set lopte za Mutea pri rezultatu 6:5. A onda – fatalna greška dela probuđene domaće publike: jedno dugo “ššššš” nalik na onom dugom “uuuuuu” na Vimbldonu, taman ono što je potrebno da prene Novaka i uvede ga u “ono” raspoloženje, kada uz inat postaje nedodirljv i nepobediv. Tri poena i taj-brejk kasnije, najbolji svih vremena je u trećem kolu, a pred tom istom publikom pomirljiv, graciozan, rečit, duhovit i nadasve human – posetivši gledaoce u invalidskom delu stadiona da se upoznaju, slikaju i da im potpiše suvenire.

“Ne postoji jedna stvar koja me motiviše da se dalje takmičim, to je kombinancija, formula koja se razvila tokom moje karijere. Za mene je sada najvažnija motivacija – a ona potiče iz svesti da pišem istoriju ovog sporta. Igram s veoma lepom energijom kad igram pred mojom porodicom, kada me gledaju moja deca. Sada nisu tu, ali daju mi puno snage i motivacije. To je i stil života, izbor, za mene je bitno da imam podršku svih ljudi koji me okružuju. Nadam se da doprinosim pozitivno našem sportu time što još igram, i to je moj san”, objasnio je svojim ograničenim ali biranim fondom reči na Francuskom najveći svih vremena, potvrdivši iskreno da je “sa Rafom otišao i jedan deo njega”.

Dva maratonska gema u drugom i trećem setu malo su poremetila opštu statistiku, ali je Novak – uz 65% realizacije prvog servisa i 73% osvojenih poena na prvi početni udarac i 77 osvojenih poena u razmenama dužine do 4 udaraca I 32 od 5 do 9 udaraca potvrdio važnost agresivnog pristupa igri, u čemu je u realizaciji i sticanju prednosti prednjačio visoko spinovani insajd-aut forhend, kojim je izbacivao levorukog Mutea iz ravnoteže i terena. Na bekhendu je bilo više grešaka nego na forhendu (21:9 iznuđenih, 16:13 neiznuđenih), neiskorišćene brejk-lopte (samo 5 od 14) su meč produžile barem za 45 minuta više (konačno 3h 5m), ali je prosečna brzina prvog servisa (193) i pet dobro raspoređenih asova (uz 2 duple greške) podatak koji treba pozdraviti.

“Bio je ovo dobar meč, vodili smo veliku borbu, bilo je naporno u trećem setu. Žulj je malo zakomplikovao stvari, ali sam se uopšte dobro kretao, odigrao dobar tajbrejk.

Atmosfera je bila električna, umalo nije dobio treći set. Nije mi bilo lako ali sam bio miran kada je bilo najvažnije i završio posao na pravi način”, daje svoj prvi komentar na meč Novak.

Upitan da uporedi igranje na Šatrijeu i Lenglenu, Novak kaže:



“Publka je ovde igračima veoma blizu, ali to Lenglen čini interesantnijim. Svima je super, igračima I publici, sve je intimnije I bučnije. Lenglen ume da bude veoma glasan, a iskustvo sa terena vam daje još jači utisak. Čini mi se da ima više mlađih, dece. Nisam puno igrao na Lenglenu, ali je ovo bilo prijatno iskustvo”, objašnjava on.

Kako poredi igranje pod otvorenim nebom danas i pod krovom Šatrijea pre neki dan?

“Nije to ništa na šta teniseri nisu naviknuti, iz dana u dan. Šljaka je živa podloga, reaguje na promene temperature, vetar, vlagu I stalno treba da budete spremni I fkalskbilni da se priviknete na uslove. Izazovno je, ali smo naviknuti na to u Parizu. Vreme se često menja – iz toplog u hladno, a to utiče kako loptica leti kroz vazduh, kako odskače – ali zavisi puno i od toga protiv kakvog igrača nastupate”, potvrđuje Novak.

Primećeno je da je Novak pre neki dan uživao u vožnji biciklom po centru Pariza…

“Tako je, vozio sam bicikl i prethodnih godina po Parizu, ali ne neko vreme. Rolan Garos mi je ljubazno poklonio bicikl I juče sam ga prvi put koristio. Iskušavali smo sreću na kružnom toku, bilo je poprilično rizično raditi snimanje tamo u jednom momentu, iskreno. Malo sam se zabrinuo, adrenalin me je držao dok se nismo izvukli iz toga - ali to neću ponavljati, ostale ulice su bezbednije. Zabavno, ali opasno. Super je videti Pariz sa bicikla, ne biti zaglavljen u saobraćaju, svašta je moguće videti u tom prelepom epicentru Pariza”, opisuje nam Đokovič.

Upitan u kom stanju je njegovo stopalo – s obzirom da mu je oporavak verovatno komplikovaniji jer je stariji od mnogih igrača na turneji, Novak se nasmejao: “U pravu ste, ništa pogrešno niste rekli. Dobro se osećam, fit sam, nemam problem ali mi je trebao sat vremena da se bavim ovim žuljem. Bile su potrebne injekcije da bi se iz žulja izvukla krv, da se isuši žulj. To nije prijatan process, ali to se tako radi. Naravno, neće mi biti problem da se oporavim jer imam dan pauze do sledećeg kola. Meč od 3 sata je izazovan, ali ima dovoljno vremena”, potvrđuje naš as.

Da li će gledati finale Lige šampiona, I za koga će navijati?

“Navijaću za PSŽ, to je moj izbor. Sigurno ću gledati finale, ali pod uslovom da ne budem igrao noćni meč. Eto predloga za organizatore Rolan Garosa za to kada da zakažu moj meč”, uz osmeh preporučuje raspored Novak.

Autor: D.B.