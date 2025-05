SFEROPULOS SE 26 SEKUNDI ZADRŽAO NA KONFERENCIJI ZA MEDIJE: Pogledajte kako je trener Zvezde izjurio iz sale nakon pobede protiv Budućnosti

Nakon pobede protiv Budućnosti u drugoj utakmici polufinala ABA lige grčki stručnjak je u ozbiljnoj žurbi odradio konferenciju.

Nakon najave od strane portparola kluba, Sferopulos se obratio okupljenim predstavnicima medija, a nakon toga odmah ustao i izašao iz sale, bez prostora za pitanja novinara.

Obraćanje Sferopulosa je trajalo oko 26 sekundi.

"Kontrolisali smo utakmicu od početka do kraja. Bili smo fokusirani i posvećeni i igrali veoma dobro i u odbrani i u napadu. Lako smo došli do dvocifrene prednosti i držali je do kraja. U seriji je 1-1, treću utakmicu moramo da igramo u Podgorici i moramo da budemo spremni. Hvala", rekao je Sferopulos, a zatim odmah ustao i napustio salu za konferencije.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Priliku da opširnije govori o igri svog tima i ostalim stvarima koje zanimaju novinare Sferopulos će imati u ponedeljak kada će Crvena zvezda biti gost Budućnosti u odlučujućoj utakmici za plasman u finale.

Autor: Iva Besarabić