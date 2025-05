'HVALA NA VERI U OVAJ TIM' Fenerbahče se oprostio od Dušana Tadića! (FOTO)

Fudbalski klub Fenerbahče oprostio se od srpskog fudbalera Dušana Tadića koji napušta klub posle dve sezone.

U istom danu kada je završio saradnju sa Tadićem, klub iz Istanbula je ozvaničio rastanak i sa Edinom Džekom.

Fenerbahče se na zvaničnom profilu na društvenim mrežama zahvalio Tadiću i oprostio se od njega.

Thank you, Dušan, for your elegance, your spirit, and your unwavering belief in this team.



You led by example and left with eternal respect. 💛💙 pic.twitter.com/vjq8GhGksU