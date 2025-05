VELIKA ČISTKA U DENVERU, PLJUŠTE OTKAZI: Nikoli Jokiću se pravi šampionski tim

Denver Nagetsi su odlučili da ne produže ugovore sa pomoćnim trenerima Rajanom Sondersom, Popajem Džounsom, Čarlsom Klaskom i Stivenom Grejamom.

Nakon što su ranije u toku sezone otkaze dobili Majk Meloun i generalni menadžer Kalvin But, ovo je poslednji korak za otpuštanje gotovo celog stručnog štaba.

Gotovo celog, jer je nekadašnji Melounov pomoćnik Dejvid Adelman sa uloge pomoćnika avanzovao na mesto prvog trenera, a tu će i ostati.

Sources: Denver Nuggets are not renewing contracts of assistant coaches Ryan Saunders, Popeye Jones, Charles Klask, and Stephen Graham. They played integral role in securing 2023 NBA championship. Contracts expire at end of month. pic.twitter.com/cXIJtyFDDQ