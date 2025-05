BRAVO MAJSTORE: Đoković održao čas tenisa Mišoliću i plasirao se u osminu finala Rolan Garosa

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Rolan Garosa.

On je slavio nad austrijskim igračem Filipom Mišolićem sa 6:3, 6:4, 6:2.

Đoković, kao apsolutni favorit u ovom duelu, opravdao je očekivanja. Prvi brejk zabeležio je u šestom gemu, a pre toga je propustio čak devet prilika. Ipak, ni jednog tenutka se nije postavljalo pitanje kome će pripasti prvi set.

Dileme nije bilo ni u drugom, pa je Novaku jedan brejk bio dovoljan da lako reši sve u svoju korist.

U prvom gemu trećeg seta Đoković oduzima servis Mišoliću i u nastavku rutinski prvodi meč kraju.

Meč je trajao tek nešto više od dva sata, pa su mnogi pokomentarisali kako se Noletu žurilo da odgleda bar završnicu finala Lige šampiona u fudbalu.

Đoković će u osmini finala igrati protiv Britanca Kameruna Norija.

TREĆI SET:

6:2 - ĐOKOVIĆ U OSMINI FINALA ROLAN GAROSA!

3. set - 5:2 - Tako je! Brejk!

Otpor Filipa Mišolića je sada potpuno slomljen!

3. set - 4:2 - Nole odoleva pritiscima

Razigrao se Mišolić nošen podrškom sa tribina, "otkinuo" dva poena u ovom gemu, ali to je bilo to.

3:2 - Filip ekspres

Mišlić bez izgubljenog poena dobija servis-gem.

3. set - 3:1 - Lak gem za Đokovića

Novak uvećava vođstvo.

2:1 - Mišolić ne da servis

Poveo je Filip sa 40:0, Novak mu je opasno zapretio i teniser koji igra pod austrijskom zastavom je popravio servis i osvojio gem.

3. set - 2:0 - Nole melje!

Đoković sa 40:0 juriša ka pobedi!

3. set - 1:0 - BREJK!

Novaku se žuri da što pre završi meč! Odmah oduzima servis protivniku, ubacio je u petu i ne nemerava da stane.

DRUGI SET:

6:4 - Đoković osvojio drugi set!

5:4 - Mišolić bez greške

Filip sa 40:0 dobija gem!

2. set - 5:3 - Filip pritiska

Pokušava prtivnik da preuzme inicijativu, ali Novak je "stari vuk".

2. set - 4:3 - Mišolić spasio dve brejk lopte

Imao je Novak priliku da u ovom gemu završio posao u drugom setu, ali nije uspeo.

2. set - 4:2 - Nole gazi!

Sa "nulom" osvaja servis-gem.

3:2 - Eto ga - brejk!

Igra živaca u drugom setu je gotova! Novak slomio otpor Mišolića i stiže do brejka.

2. set - 2:2 - Novak spasao brejk loptu

Miošlić igra najbolje što ume, daje sve od sebe, pa dolazi i do prve prilike za brejk na ovom meču. Novak je u ovom gemu imao mnogo posla i dosta se pomučio da ga osvoji.

2. set - 1:2 - Filip se ne predaje

Pritisako je Novak pritivnika, ali nije došao do šanse za brejk.

2. set - 1:1 - Izjednačenje!

Novak bez problema poravnava rezultat.

0:1 - Poveo je Mišolić

Daleko je sigurniji na servisu ovog puta.

PRVI SET:

6:3 - Novak osvojio prvi set!

5:3 - Drži se Mišolić

Sačuvao je Austrijanac servis.

5:2 - Sjajno!

Novak odlično servira, Filip se snalazi, ali nedovoljno...

4:2 - Konačno - brejk!

Dočekasmo i to! Mišolić je spasio jednu brekl loptu, ali nije uspeo i drugu.

3:2 - Noletova 'nula"

Đoković rutinski - 40:0!

2:2 - Opet nema brejka!

I opet je Đoković imao priliku da oduzme servis Mišoliću, ali je nije iskoristio.

1. set - 2:1 - Đoković siguran!

Novak je u ovom gemu protivniku prepustio jedan poen.

1:0 - Odličan start!

Đoković sa 40:0 osvaja servis-gem.

20:31 - Meč je počeo!

Prvi servira Novak.

20:25 - Igrači su na terenu

Očekuje se da meč uskoro počne...

19:57 - Nole trenira na 'Šatrijeu"

Đoković je na šljaci i polako se zagreva za ono što sledi. Naime, on mora da se navikne na "dvoranske uslove" pošto će večernji meč ugrati pod krovom.

Novak apsolutni favorit

Program stadionu „Filip Šatrije“ počinje u podne, a Đokovićev duel je četvrti po redu posle dva duela ženskog singla i jednog meča u muškoj konkurenciji. Đoković je u duelu protiv austrijske senzacije apsolutni favorit, ali taj podatak svakako ne treba da zavara najboljeg tenisera ikada. Nema sumnje da će Filip Mišolić svoj nastup na Rolan Garosu iskorstiti da se pokaže u najboljem svetlu i stigne do još jedne senzacije u Parizu. Stoga - potreban je veliki oprez.

