PARI SEN ŽERMEN JE ŠAMPION EVROPE PRVI PUT U ISTORIJI! Parižani deklasirali Inter - Ovo niko do sada nije uradio

Fudbaleri Pari Sen Žermena savladali su Inter rezultatom 5:0 (2:0) u finalu Lige šampiona odigranom na "Alijanc areni" u Minhenu!

Parižani su iz drugog finala došli do prve titule šampiona Evrope u istorji i to na koji način, najubedljivijom pobedom u istoriji!

Strelci su bili Hakimi u 12. minutu, Dezire Due u 20. i 64. minutu.kao i Hviča Kvarachelija u 74.minutu sureta!

TOK MEČA:

DRUGO POLUVREME:

90. minut - KRAJ UTAKMICE

87.minut - PETARDA!

Majula je postigao gol za 5:0!

81.minut - Barkola promašio NEMOGUĆE! Još jedna lopta kroz sredinu, a Bredli Barkola je nanizao dva čuvara, izašao na metar od Zomera, mogao je da bira kako će da ga matira, ali je izabrao bliži ugao i promašio!

75. minut - Evo PRVOG udarca Intera u OKVIR gola. Pucao je Tiram, ali je Donaruma vrhunskom intervencijom potvrdio kvalitet i klasu. Najbolja prilika za 'nero-azure' u finalu, što dovoljno govori o njihovoj večerasšnjoj partiji.

73. minut - GOOOOL! Kviča za 4:0! Sada već možemo sa sigurnošću reći - PSŽ je novi šampion Evrope!

70. minut - Umalo Barkola za 4:0! Pod opsadom je gol Jana Zomera, a Francuz koji je zamenio igrača utakmice, Dezirea Duea, pucao je snažno ali malo preko gola.

63. minut - GOOOOL! Dezire Due - zapamtite ovo ime! Sjajna akcija francuskog šampiona, kontra iz udžbenika, vrhunsko dodavanje petom Dembelea i rutinska realizacija momka koji će po svemu sudeći biti igrač utakmice - dva gola i asistencija. 3:0 za PSŽ!

64.minut - GOOOOOOL - Dezire Due!

61. minut - Nova majstorija Duea omogućila je prostor po desnoj strani za Hakimija. Pokušao je Marokanac da reši, iako je imao slobodnog Kvaracheliju, ali mu je izblokiran udarac u poslednjem trenutku.

56. minut - Evo prvog kartona - požuteo je fudbaler Intera Nikola Zalevski koji je pre samo dva minuta ušao na teren umesto Dimarka.

51. minut - Ponovo pokušava Kviča, a lopta i ovog puta ide preko gola. Lepa akcija Parižana po levoj strani, ali Kvarachelija i ovog puta nije šutirao najbolje. Minut kasnije, Dembele pokušava iskosa sa leve strane, a lopta odlazi malo pored gola. Ponovo je sreća saveznik Intera.

46. minut - Preti Kvarachelija nakon svega tridesetak sekundi. Probio je Gruzin po levoj strani, ali nije najbolje zahvatio loptu i pucao preko gola.

