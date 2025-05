'MNOGO SAM FRUSTRIRAN' Novak Đoković se IZNERVIRAO zbog finala Lige šampiona, pa poslao HIT poruku (FOTO)

Sudbina je htela da se finale Lige šampiona u Minhenu u kom je Pari Sen Žermen prvi put postao šampion Evrope pobedom od čak 5:0 protiv Intera, i meč trećeg kola i trijumf Novaka Đokovića u Parizu na Rolan Garosu potrefe u istom terminu.

Dok je francuski klub upisao najubedljiviju pobedu u istoriji finala LŠ, Nole je Austrijanca Filipa Mišolića porazio sa 3-0 i tako zakazao meč osmine finala protiv Kamerona Norija iz Velike Britanije.

- Ne znam i mnogo sam frustriran, jer je tokom čitavog toka meča publika vikala "Pariz, Pariz, Pariz" - rekao je Novak u izjavi posle meča, a kada je čuo da je bilo 5:0 dodao.

- Okej, okej, čestitke, čestitke! Konačno mogu da se fokusiram na svoj tenis - poprilično ljuto je poručio Đoković, a potom se javio na društvenim mrežama.

Na svom "X" nalogu srpski teniser je još jednom pažnju usmerio na tenis.

- Dobro veče u Parizu (ne samo u fudbalu) - napisao je Đoković uz emotikon koji se smeši.

A good night in Paris. (not just in the football 😆) pic.twitter.com/fuiFPOxU2P