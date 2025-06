IVANIŠEVIĆ POSTAO TRENER ĐOKOVIĆEVOG LJUTOG RIVALA! Evo šta je Novak rekao o tome: Srešćemo se sigurno...

Nakon plasmana u osminu finala Novak Đoković je govorio i o nekadašnjem treneru.

Još jedan član bivšeg Novakovog šampionskog tima je našao "novo jato" - i Goran Ivanišević je i zvanično postao trener nekadašnjeg svetskog broja 3 Stefanosa Cicipasa.

Upitan da kratko prokomentariše perspektivu te saradnje i kako će izgledati njihov ponovni susret na turneji, Novak nam prenosi sledeće:

"Srešćemo se sigurno i radujem se tome! Gorana sam viđao i pre nego što sam radio s njim. Već dugo je on uspešan trener na turneji – radeći sa Čilićem, Raonićem, Berdihom... Siguran sam da može da pomogne bilo kom teniseru, a Stefanosu pogotovo - i pre svega u smislu mentalne pripreme. Vidim da Stefanos u tom smislu sada ima veće oscilacije, sumnja u svoju igru, to se vidi... Verujem da Goran može malo da ga usmeri i da mu skrene pažnju na prave stvari. Kada govorimo o Goranu Ivaniševiću, servis je broj jedan. Stefanos ima dobar servis, ali neki element uvek može da se usavrši. Druga tema od prioriteta je bekhend – svi znamo da je to verovatno najslabija tačka njegove igre. Jeste da je Goran igrao dvoručni, ali siguran sam da ima jasnu viziju šta želi da radi s njim. Biće interesantno videti kako će njihova saradnja da se odvija", ističe Đoković.

Đoković je u trećem kolu drugog grend slema u sezoni pobedio Filipa Mišolića u tri seta, a u osmini finala će igrati protiv Britanca Kamerona Norija.

Autor: Dalibor Stankov