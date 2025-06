TRENUTAK KOJI SE ČEKAO 22 GODINE! Veliki dan u Parizu...

Američki teniser Tomi Pol plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Francuske, pošto je u Parizu pobedio australijskog igrača Alekseja Popirina sa 6:3, 6:3, 6:3.

Meč između Pola i Popirina, 12. i 25. igrača sveta, trajao je sat i 51 minut.

Već u prvom gemu meča Popirin je napravio brejk, ali u narednom gemu Pol je stigao do izjednačenja.

Amerikanac je ključni brejk u prvom setu napravio u osmom gemu, da bi u sledećem gemu spasao tri uzastopne brejk lopte i iskoristio treću set loptu.

Drugi set doneo je rani brejk Pola, koji je prednost od 2:0 u setovima potvrdio još jednim brejkom, u devetom gemu.

Za osvajanje trećeg seta Polu je bio dovoljan brejk u drugom gemu.

Tommy Paul becomes the first American man to reach the Roland Garros quarterfinals since Andre Agassi in 2003.



🇺🇲❤ pic.twitter.com/CHR4TDYJrs