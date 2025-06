Ovo će naljutiti mnoge: Micić prelazi u redove najvećeg rivala, za sve je zaslužan Karlik Džons

Traju spekulacije o povratku Vasilija Micića u Evropu, takođe, pojedini mediji sada se bave i sudbinom Dantea Eksuma. Najnovije priče govore da su oni na radaru evropskog šampiona - Feberbahčea.

Jedan od najomiljenijih stranaca u poslednjih nekoliko godina koji su igrali u Partizanu, trebalo bi da zameni Marka Gudurića, koji je na pragu prelaska u Armani.

Stigla je i nova informacija koju je preno turski novinar Zafer Ertaš, a to je da je Vailije Micić takođe na radaru Fenerbahčea, što bi značilo da bi naredne sezone bivše košarkaše Crvene zvezde i Partizana mogli da gledamo na najvećoj evropskoj sceni i to u dresu šampiona Evrope.

