'IZIGRAO JE SRBIJU!' Dragan Stojković Piksi pred Albaniju otkrio koga više nikada neće zvati u reprezentaciju (VIDEO)

Dragan Stojković Piksi, selektor reprezentacije Srbije, obratio se javnosti uoči utakmica protiv Albanije i Andore.

Piksi je za kraj još jednom je objasnio zašto je zvao Aleksandra Kataija.

- Naravno da očekujem. Sviđa mi se njegov voljni moment, igrao je ozbiljne utakmice i u Evropi. Brojevi, golovi... Nije on igrač koji ima 22 godine, ima iskustvo, igrač koji može da napravi razliku, da odigra kvalitetnu loptu. Vidite koliko je važan Vitinja u PSŽ. Drago mi je što je bio srećan kada je dobio poziv. Igrači ipak žele da igraju za Srbiju.

Piksi: Ako sam ja problem, idem odmah

- Nemoj da očekuje neko da idem u Rim, mogu na neki ručak, espreso, da odgledam utakmicu... ali da odem da nekoga molim, to se neće desiti. Ne Svilar, nego bilo ko. Napravili ste grešku u koracima, vaša je greška. Super, sve najbolje, svako ima pravo na svoje poteze. Na njemu je da prizna da li ima želju da brani. Tada je rekao da želi da se posveti svom klubu jer postoji šansa da stane na gol, hteo je da se koncentriše na to. Iskoristio je svoju šansu i to mi je jako drago. Da sam ja problem? Ja odmah posle ove konferencije podnosim ostavku, možda ne odmah nego sutra, ako je to istina. Mislim da nije istina. To su igrači koji su veideli da nema mesta. Tim se menja, igrače zovete po zaslugama. Misliste da Lazović iz Verone koja svake godine bori za opstanak, da je to to što treba Srbiji. Dmitrović? Odličan golman, a odlučio sam se za Petrovića? Jesam pogrešio? Pa, nisam. I šta je problem, Dmitrović ljut? Pa ljut sam i ja što nismo pobedili Sloveniju. Pomenuli ste Radonjića. Šta je problem? Ne volim ga, ne sviđa mi se njegova frizura? On uništava sebe, uništava Zvezdu, to je njegov problem. I hoćete mi reći da zaslužuje da bude u reprezentaciji? Pa, nije. Pričam otvoreno... ili neki drugi igrači Zvezde, to što igraju nema veze sa životom. Šta pružaš da bi bio ovde? Na konto čega? Ja sad pozovem Radonjića pa me pitate zašto ga zovem i šta da kažem? Da vas slažem 'pa, znate onaj sprint protiv Štutgarta je imao...'. Pa ne igra se zbog jednog sprinta. Sve je po zasluzi, neka se ljute na mene koliko hoće, to je njihova stvar, a uvek će se ljutiti oni koji ne igraju. Dok god sam ovde ja ću odlučivati ko će da igra, na igračima je da se pokazuju i dokazuju, potvrđuju da sam u pravu što ih pozivam. Odgovornost je velika i to igrači moraju da shvate.

Otkud Leskovac, a ne Beograd?

Piksi nije želeo da komentariše gde će se utakmica protiv Engleske igrati - Beograd ili Leskovac?- Moj stav je da radim svoj posao najbolje što mogu, da pripremim ekipu najbolje što mogu. Ne utičem na te odluke, ne utičem na kreiranje politike u FSS. Mene interesuje ova Pazova, interesuje me Tirana i interesuje me Leskovac i utakmica sa Andorom. To je pitanje za FSS.

"Austrija model kako Srbija treba da igra"

- Protiv šampiona Evrope smo odigrali 0:0 uz jednu kolosalnu šansu Luke Jovića. Kako smo pobedili Švajcarsku? Kako smo sa Danskom odigrali u Leskovcu? Jedino nas nije ispratio rezultat i jedan gol, kao i na Evropskom prvenstvu. A, kako smo onda odigrali sa Austrijom? Nismo bili bolji, najteži je protivnik bio u baražu i odigrali smo kako smo odigrali, takmičarski, borbeno, pametno, inteligentno... spakovali smo dva komada i poslali ih u Beč na Mocart kugle. Možda smo izgubili u individualnom kvalitetu, ali smo dobili nešto drugo. Odbrana je stabilnija, sa više samopouzdanja, igrači daju svoj maksimum i to treba da se ceni. Sa takvim pristupom Srbija mora da bude uvek na tom nivou i nema prostora za bilo kakav izgovor.

Tadić je mogao još da igra za reprezentaciju

Piksi je pričao i o tome da je ekipa pre četiri godine bila individualno jača, a ponovo se osvrnuo na situaciju vezanu za Dušana Tadića.

- Mogu da se složim. Sada nemamo Tadića, to je bilo pre četiri godine - ja sam tada imao 56, sada imam 60. Bila se iskristalisala ekipa, neki su pričali da Sergej i Tadić ne mogu zajedno, ja sam pokazao suprotno. Mitrović je bio u fenomenalnoj formi, Kostić je radio dobro po levoj strani, to je delovalo jako dobro. Iz te vizije došla je ta pobeda protiv Portugala. Vreme prolazi, Tadić bi bio u reprezentaciji da nije sam doneo odluku da se povlači i to sami znate. Na nečije odluke ne možete da utičete. Mislim da je to bila greška, ali je on sam doneo takvu odluku i mi to prihvatamo. Tu nema svađa i ubeđivanja, sigurno se savetovao pre te odluke. On je očigledno pričao sa nekima koji su mu rekli da se oprosti od tima - to je bilo loše prema mom mišljenju. Drago mi je da sam ga imao u timu, ja sam mu verovao, čak sam mu i traku dao.

Da li je i Filip Kostić precrtan?



- Svi su pod lupom, prate se njihove igre. U ovom momentu nije tu. Da li sam zadovoljan kako je igrao za Fenerbahče ili nisam, to je moja stvar. Za Sergeja morate da razumete, ne mogu sa nekim da pričam dve godine, a da ne dobijem odgovor. Druga stvar bi bila da on kaže 'e, zbog tebe neću da igram'. Ako je neko preživeo pljuvanje i omalovažavanje, to sam ja. I evo živ sam, zdrav sam i odgovaram vam na pitanja.

O dočeku u Tirani

- Znate kako, izuzetno je važna utakmica i za njih i za nas, ali to je samo utakmica. Oni su naši fudbalski prijatelji i neko sa kim ćemo organizovati Evropsko prvenstvo za mlade. Nikakve političke tenzije, poruke navijača, neke sulude izjave ludaka koji žele da naprave ratno stanje nas ne zanima. Ubeđen sam i verujem da ćemo imati odlično gostoprimstvo i da će organizacija biti odlična. Isto kao što će oni imati kada dođu na revanš. Da će biti dobra atmosfera na tribinama, a kako da ne bude? Mislite da su Parižani bili fini i dobri prema Interovim navijačima i obrnuto. Na kraju je teren taj koji će doneti rezuitat. Smatram naravno da je Albanija kvalitetna ekipa, a to ne znači da Srbija ide da se brani i sa belom zastavom. To nećete videti. Srpski napad baš silan

- Što se tiče napadača, imamo sjajne igrače. Imamo osnovu tima, sada se priključio tu i Štulić, koji je dao 17 golova u Belgiji. Sviđa mi se njegovo kretanje, njegov intenzitet i potpuno je zasluženo na spisku. Ivanović je dao pet, šest golova za Milvol, lepo se snašao. Respekt za njega, ali je poslednju takmičarsku utakmicu odigrao 3. maja. Mesec dana je preveliki period. To je razlog što ga nema, dogovorili smo se Kolarovim, da mu ustupimo Ivanovića, Cvetkovića i Mimovića. Što se Andreja Ilića tiče, pratimo ga, znamo ko je, ali nećemo žuriti.

Promene u reprezentaciji Srbije, Kaličaninu naknadan poziv

- Ivan Ilić oseća bolove u lumbalnoj regiji. Fizikalna terapija je u toku. Rekao je da nije u fizičkom smislu spreman da odigra utakmice. Prihvatamo to, dobili smo medicinske izveštaje. Golman Rajković ima povredu kvadricepsa. Delovalo je da će biti spreman, ali je klub odlučio da mora na hitnu operaciju. Predviđena je sutra u Finskoj, mislim u Helsinkiju. Imamo povredu i sa golmanom Jovanovićem, ima povredu ahilove tetive. Dobili smo izveštaj od FK Partizan. Potreban mu je odmor da bi se povreda sanirala. Postoji opasnost da se pogorša, da nema problema u nekom daljem periodu. Odlučili smo se da se golman Kaličanin pridruži."

Piksi precrtao Sergeja Milinković Savića za sva vremena

- Sa Vanjom je situacija takva da se prošle godine žalio na povredu kuka. Branio je za Torino, poštovao sam tu odluku. Mi smo uspeli da pobedimo Austriju i ostanemo u A Ligi nacija. Propustio je nekih godinu dana, mi smo nastavili sa golmanima sa kojima smo nastavili. Dvojicu golmana da stavim na gol ne mogu. Svi golmani koji su dobijali šansu su opravdali poverenje kako mene tako i javnosti. Nisu vrata zatvorena, taman posla. On je izuzetan golman, a da li se oporavio do kraja videćemo. Što se Sergeja tiče, imali smo jedno pet puta razgovor, poslednji koji je bio... Završena je Liga nacija, predstoji nam naredni ciklus koji je vrlo kratak. On je ostao pri stavu da psihički nije spreman. Dok sam ja selektor on više neće dobijati poziv. Nema više smisla da se gubi vreme. Igrao on ili ne za reprezentaciju, izuzetno ga cenim, priznaćete da posle toliko razgovora sa njim ne treba gubiti vreme sa njim. Nema nikakve svađe, zamolio bih da ljudi to shvate i ne prave nepotrebne priče, shvatio sam da nemam želje i energije da nekoga ubeđujem, ako nije spreman da igra. Vidite kakvu želju Ljajić pokazuje da igra za zemlju, to je jako pozitivno.

Da li ima mesta za Adema Ljajića?

- -Jako me raduje njegova izjava i na to gledam pozitivno, jer je to dokaz koliko je našim igračim stalo da igra za reprezentaciju. Pravo je svakog da misli kako misli. Pretpostavljam i verujem da svi igrači u Srbiji, koji se bave profesionalno fudbalom, da bi sebe pozvali da su selektori. Ne samo on, svi. Na šta bi to ličilo, možete da zamislite. Poštujem to što je izrazio želju. Pratićemo... Ovoga puta smo se odlučili za ovu grupu igrača."

Svilar izigrao Srbiju i ispao smešan

- Možda javnost nije baš upoznata, da se ne bi vrtele neke priče o svađi... Pružio sam mu priliku da debituje za Srbiju kada je bio u rezervnom timu Benfike smatrajući ga golmanom koji ima potencijal. Od tog dana je stalno bio na spisku i dobijao pozive. Kada je prešao u Romu je bio rezerva Rui Patrisiju i tada je dobijao poziv. U jednom momentu je rekao da ne šaljemo više pozive jer ne želi da se odaziva. Prihvatio sam to bez problema. Kasnije će se ispostaviti da je imao poziv da brani za Belgiju. Malo je čudno za njig da nisu razumeli pravilnike FIFA, nisu mu izašli u susret, jedina reprezentacija za koju može da brani je Srbija. Ova sezona mu je bila odlična, proglašen je za najboljeg golmana, što govori da nisam pogrešio što sam ga stavljao na spisak. Ako mi kažete da stavim na spisak nekoga ko to ne želi. Sve je na njemu, razumem odluku njega i njegovih savetnika, ali takvu administrativnu grešku da naprave, to je stvarno impresivno. Situacija je takva kakva jeste. Rekao sam da su svima vrata otvorena i to se mnogo puta pokazalo. Nema tu nikakve sujete, to je stvar moje procene i procene mog stručnog štaba. Na Svilaru je, a ne na meni. Ja samo poštujem ono što je rečeno. A pokazaće se kasnije i pored mnogih kritika koje smo dobili da smo u Ligi nacija uspeli da pobedimo Švajcarsku i Austriju kada je bilo najvažnije. Svaki tim može i mora bez nekoga za koga mislite da je nezamenjiv.

Junski termin je užasan

- Sa puno ljudi sam iz sveta fudbala u Minhenu razgovarao. Svi su saglasni da mi selektori imamo problem sa ovim terminom u junu. Dosta igrača ima luft po pitanju treninga. Svi su u istom problemu, ako je to problem. Na nama je da što bolje pripremimo ekipu. Bez obzira na duge šamoionate. Sa te strane neće biti problem. Ono što mi imamo, ima i Albanija. Nisu u drugačijem položaju od nas. 

Odakle Katai posle toliko vremena u reprezentaciji?

- Igrač kojeg sam uvek cenio. Spada u kategoriju majstora fudbala. Ovo je po prvi put da je na spisku od kako sam ja selektor. Po meni sa pravom jer je ovu sezonu odigrao jako dobro. Podsetio bih na raniju povredu. To je razlog zašto nije bio tu. Malopre sam pričao sa njim, u fizičkom smislu se oseća dobro. Osvajač je duple krune, igrao je u Evropi. Sa pravom je tu. Očekujem da da svoj doprinos."

Utakmica u Tirani?

- Nalazimo se u važnom momentu za srpski fudbal. Svaka utakmica je važna, počevši od ove protiv Albanije. Gledaćemo da što više bodova osvojimo da bismo ostvarili ciljeve. A cilj je taj da Srbija bude na Svetskom prvenstvu. Prva utakmica je jako bitna. Fokusirani smo da krenemo kako želimo. Spremaćemo se da krenemo kako možemo. Uz sav respekt prema Albaniji. Dobra su grupa, ali to je samo utakmica od 90 minuta. Verujem da je Srbija spremna za ovaj izazov." Čestitka za srpske timove koji su izborili Evropu na startu

- Želim da čestitam Zvezdi, Partizanu, Pazaru i Radničkom na uspesima i plasmanu u Evropi - počeo je Piksi obraćanje.

Uoči konferencije za medije

Spisak Srbije za prva dva meča

Golmani: Đorđe Petrović, Aleksandar Jovanović, Dragan Rosić;

Odbrana: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Strahinja Eraković, Srđan babić, nemanja Stojić, Jan Karlo Simić, Aleksa Terzić, Kosta Nedeljković:

Sredina terena: Saša lukić, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Andrija Živković, Lazar Samardžić, Aleksandar Katai, Uroš Račić, Stefan Mitrović, Andrija Maksimović;

Napadači: Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović, Nikola Štulić.

