PIKSI BRUTALNO RAZAPEO NEZADOVOLJNE FUDBALERE SRBIJE: To što igrate NEMA VEZE sa životom! Nikad burnije reči selektora...

Selektor žestoko isprozivao bivše reprezentativce Srbije.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, objasnio je zašto za pojedine igrače više nema mesta u reprezentaciji Srbije.

Na konferenciji za medie pred start kvalifikacija za Svetsko prvenstvo i put u Tiranu na meč protiv Albanije, selektor našeg nacionalnog tima otvoreno, bez uvijanja, govorio je o pozivima i otkazima u reprezentaciji.

Sjajni golman Rome Mile Svilar jasno je stavio do znanja da ne želi da brani za Srbiju, Nemanja Radonjić je poručio da neće igrati za reprezentaciju dok je Stojković selektor, a nacinalni tim još ranije odjavio je i iskusni golman Marko Dmitrović.

Piksi je jasno stavio do znanja da nema nameru nikoga da moli da igra za Srbiju.

"Na Svilaru je, ne na meni. Nemoj da očekuje neko da idem u Rim, mogu na neki ručak, espreso, da odgledam utakmicu... Ali da odem da nekoga molim, to se neće desiti. Ne Svilar, nego bilo ko. Napravili ste grešku u koracima, vaša je greška. Super, sve najbolje, svako ima pravo na svoje poteze. Na njemu je da prizna da li ima želju da brani. Tada je rekao da želi da se posveti svom klubu jer postoji šansa da stane na gol, hteo je da se koncentriše na to. Iskoristio je svoju šansu i to mi je jako drago", kaže selektor Srbije.

Ako je problem u njemu, spreman je odmah da podnese ostavku.

"Da sam ja problem? Ja odmah posle ove konferencije podnosim ostavku, možda ne odmah nego sutra, ako je to istina. Mislim da nije istina. To su igrači koji su veideli da nema mesta. Tim se menja, igrače zovete po zaslugama. Misliste da Lazović iz Verone koja svake godine bori za opstanak, da je to to što treba Srbiji. Dmitrović? Odličan golman, a odlučio sam se za Petrovića? Jesam pogrešio? Pa, nisam. I šta je problem, Dmitrović ljut? Pa ljut sam i ja što nismo pobedili Sloveniju", poručio je ljutito Piksi.

Osvrnuo se i na "slučaj" Nemanje Radonjića.

"Pomenuli ste Radonjića. Šta je problem? Ne volim ga, ne sviđa mi se njegova frizura? On uništava sebe, uništava Zvezdu, to je njegov problem. I hoćete mi reći da zaslužuje da bude u reprezentaciji? Pa, nije. Pričam otvoreno... ili neki drugi igrači Zvezde, to što igraju nema veze sa životom. Šta pružaš da bi bio ovde? Na konto čega? Ja sad pozovem Radonjića pa me pitate zašto ga zovem i šta da kažem? Da vas slažem 'pa, znate onaj sprint protiv Štutgarta je imao...'. Pa ne igra se zbog jednog sprinta. Sve je po zasluzi, neka se ljute na mene koliko hoće, to je njihova stvar, a uvek će se ljutiti oni koji ne igraju", jasan je Stojković.

Autor: Dalibor Stankov