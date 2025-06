ĐOKOVIĆ JE U ČETVRTFINALU ROLAN GAROSA: Srbin deklasirao Norija i zakazao spektakl sa Zverevom

Novak Đoković nastavlja sa sjajnim partijama u Parizu i krupnim koracima ide ka novoj Gren slem tituli! Danas je u osmini finala Rolan Garosa pobedio Kameruna Norija sa 3:0 u setovima (6:2, 6:3...) i tako podebljao perfektan učinak protiv britanskog tenisera.

Ovo je bio njihov šesti susret i šesta pobeda srpskog asa. Novak je u ranoj fazi meča uzeo brejk i poveo sa 2:0 u gemovima, ali je Britanac već u narednom gemu uzvratio istom merom, da bi ga Đoković "slomio" i u četvrtom gemu.

Sjajno je igrao Novak, diktirao je tempo i pitao se za sve što se dešava na pariskoj šljaci, a presudni momenat u prvom setu bio je u osmom gemu, kada je Novak još jednim brejkom odradio jednu trećinu posla.

Sjajno je igrao Novak, diktirao je tempo i pitao se za sve što se dešava na pariskoj šljaci, a presudni momenat u prvom setu bio je u osmom gemu, kada je Novak još jednim brejkom odradio jednu trećinu posla.

TOK MEČA:

TREĆI SET:

Gotovo je! Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Rolan Garosa!Srpski as je pobedio sa 3:0 u setovima (6:2, 6:3, 6:2).

5:2 - Preživeo je Nori ovaj gem...

Uspeo je Britanac da osvoji gem na svoj servis, ali sada će Đoković pokušati da definitvno stavi tačku na ovaj meč!

5:1 - Đoković je na korak od pobede!

Još jedan lak gem za najboljeg tenisera ikada, Nori sada servira za ostanak u meču!

4:1 - Ne zaustavlja se Novak...

Još jedan brejk! Đoković krupnim koracima korača ka ubedljivoj pobedi u osmini finala Rolan Garosa!

3:1 - Potvrda brejka!

Novak je ovog puta svom protivniku dozvolio samo jedan poen!

2:1 - Potpuno razbijanje...

Au, kakva igra srpskog asa! Đoković stiže do brejka, i to bez izgubljenog poena!

1:1 - Sa "nulom"...

Novak bez izgubljenog poena osvaja gem na svoj servis!

0:1 - Nori siguran na početku trećeg seta!

Sjajno je služio servis britanskog tenisera u ovom gemu i lako stigao do vođstva!

DRUGI SET:

6:3 - Đoković je osvojio drugi set!

Siguran Novak na svom servisu i bez većih problema osvaja drugi set!

5:3 - Tako je, bre! BREJK!

Novak Đoković pravi brejk u prelomnom trenutku drugog seta! Imao je Novak tri brejk lopte, poveo je sa 0:40, ali je Nori uspeo da se vrati i izbori "đus", nakon čega je Srbin sa dva uzastopna poena stigao do brejka! Sada će servirati za set!

4:3 - Jedva...

Namučio se Novak u ovom gemu. Imao je Nori brejk loptu, ali se Đoković izvukao, pa nakon nekoliko igara na razliku osvojio gem na svoj servis!

3:3 - Izjednačenje!

Šteta... Stigao je Novak do "đusa", ali je Nori sa dva sjajna poena poravnao rezultat u ovom setu!

3:2 - Potvrda brejka!

Nije bilo lako... Namučio se Đoković kako bi stigao do potvrde brejka! Nori je čak imao jednu brejk loptu, ali je srpski as uspeo da "preživi" i na kraju povede sa 3:2 u drugom setu!

2:2 - Brejk za Đokovića!

Bravo! Srpski as stiže do brejka bez izgubljenog poena!

1:2 - E ovo je pravi Novak...

Fantastičan gem za Novaka. Brutalnim servisima je odradio ceo posao, rivalu nije dopustio niti jedan poen...

0:2 - Potvrda brejka!

Britanac siguran na svom servisu! Prilično lak gem za Norija, Novak je ovog puta osvojio samo jedan poen!

0:1 - Nori pravi brejk!

Kakav šok za Đokovića na startu drugog seta! Ovo definitvno niko nije očekivao, britanski teniser pravi brejk bez izgubljenog poena!

PRVI SET:

6:2 - Đoković je osvojio prvi set!

Novak je odradio sjajan posao u prvom setu! Igrao je značajno bolje od rivala, koji ne pronalazi način da ugrozi srpskog asa!

Novak je zatražio pomoć doktora, ponovo ima probleme sa žuljevima! Smetao mu je zavoj na desnoj nozi, problem je rešen i meč je nastavljen!

5:2 - Novak na korak od osvajanja prvog seta!

Još jedan fantastičan gem za Novaka, Nori će sada servirati za ostanak u prvom setu!

4:2 - Siguran Nori!

Poveo je Novak sa 15:30, ali je Britanac sa tri uzastopna poena uspeo da osvoji gem na svoj servis!

4:1 - Potvrda brejka!

Đoković ovog puta nije dopustio rivalu da na brejk odgovori brejkom! Odličan servis, sjajni udarci i potpuna kontrola tokom čitavog gema omogući su Novaku da povede sa 4.1 u prvom setu!

3:1 - Bravo! Još jedan brejk za Novaka!

Kakav meč gledamo u Parizu! Norija je "izdao" servis u ovom gemu, Novak je to iskoristio i došao do brejka!

2:1 - Nori vraća brejk!

Šteta... Uspeo je Britanac da odmah odgovori brejkom! Odlično je Nori vraćao servise, imao je dve brejk lopte, Novak je prvu sačuvao ali drugu nije uspeo.

2:0 - Tako je, bre! Brejk!

Sjajno igra Đoković! Srpski teniser odmah pravi brejk, što je veoma bitno!

1:0 - Počeo je meč - Novak siguran na startu!

Sigurno srpski teniser otvara meč! Uspeo je Britanac da uzme dva poena na Noletov servis, ali više od toga nije mogao!

Djokovic aims for his 100th Roland-Garros win, can Cameron Norrie stop him? #RolandGarros pic.twitter.com/KZhe5f4sNE