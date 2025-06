SRBIN PONOVO ISPISUJE STRANICE ISTORIJE: Đoković se plasirao u četvrtfinale Rolan Garosa i napravio jos jedan PODVIG za anale

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa, pobedom nad Britancem Kameronom Norijem.

Srpski teniser je slavio sa 3-0, po setovima 6:2, 6:3, 6:2 za dva sata i 15 minuta igre u Parizu.

Nakon meča je na terenu rekao da mu je cilj titula.

Novak Djokovic becomes the oldest man to reach the Roland Garros Quarterfinals since Istvan Gulyas in 1971.



