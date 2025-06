'ON JE FENOMEN I DIVIM MU SE' Novak Đoković na Rolan Garosu pričao o Nikoli Jokiću

Na legendarnoj “neformalnoj” konferenciji za srpske medije Novaka Đokovića, priređenoj u sedu svih prisutnih oko “logorske vatre”, prva od najvažnijih “sporednih” i ne-teniskih tema bila je košarka, odnosno nastavak priče sa američkog kanala TNT u kojoj je hvalio Nikolu Jokića.

"Košarka mi je uvek lepa tema za razgovor. Volim košarku, pratim i reprezentativnu, klupsku i NBA ligu, a ponajviše zbog Jokića i Bogdanovića, sa kojim sam jako dobar prijatelj. Naravno, tu su i Vasa, i Nikola Jović i ostali, sve ih pratim", počeo je priču Đoković.

Najbolji srpski teniser je potom u superlativima pričao o najboljem košarkašu.

I" zaista, kada pričamo o Jokiću, mislim da su se svi superlativi spomenuti kada su u pitanju njegovi sportski kvaliteti, sportska inteligencija. Nisam stručan za košarku, pratim je ceo život, imam neko osnovno znanje i kao navijač se divim njegovim potezima, anticipaciji, sposobnošću da ima takav pregled igre, timskom duhu, razigravanjem saigrača iz tima i repezentacije. On je stvarno fenomen i toliko mi je drago zbog njega - ne zato što je Srbin, nego što to čini u NBA ligi gde su svi atletski nadareni, sposobni, skaču – možda i najbolje atlete na svetu osim atletičara i gimnastičara u kontekstu fizičkih predispozicija. On je snažan, ali ne izgleda kao oni - zategnuti kao sajle. Sa svojim talentom i sportskom inteligencijom ih savlada u svakom aspektu i to je nešto na šta sam ponosan i što me impresionira”, ističe Novak.

“Mnogima je dokazao – uključujući i mene samog – da je sposoban da toliko dugo drži najviši nivo i da su pogrešili kada su ga gledali kao nespremnog. Na prvi pogled tako deluje, misliš da li će da se povredi, da neće izdržati sve te napore, ne znaš kako će stvari da se odvijaju, ne deluje u potpunosti spreman. Onda se dešava to da čovek igra skoro svaku utakmicu, da provodi skoro svo vreme na parketu, nosi Denver godinama – a onda igra na Olimpijskim igrama. Ne znam da li će igrati na Evropskom prvenstvu, ali svaka čast i njemu i porodici na svemu što su uradili i kako su predstavljali Srbiju u drugom najpopularnijem sportu na svetu. Velika stvar je ovo za Srbiju koja ima izuzetnu košarkašku istoriju. On je najbolji od svih naših igrača koje sam gledao, uz dužno poštovanje svima koje jesam i koje nisam - Kićanovića, Slavnića, te generacije. Gledao sam Divca, Đorđevića, Danilovića, ali je to što je on postigao izvanredno i posebno. Ne budim se ujutru da pratim njegove nastupe, ali kad stignem od obaveza i mogu da ostanem budan do nekog vremena uveče – pratim ga”, prenosi nam Đoković.

