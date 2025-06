Senzacija! Aleksandra Krunić u polufinalu Rolan Garosa – eliminisan prvi favorit

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena dubl partnerka Ana Danilina iz Kazahstana su slavile u četvrtfinalu Rolan Garosa protiv prvih nosilaca.

Krunić i Danilina su savladale Čehinju Katerinu Sinijakovu i Tejlor Tausend sa 2:1 u setovima.

Meč je trajao dva sata i 30 minuta, a po setovima je bilo 7:5, 5:6, 6:2.

Prvi set je počeo dosta mirno, oba dubl para su bila sigurna na servisu (3:3), da bi u sedmom gemu Krunić i Danilina došle do brejka.

Ipak, nisu uspele da ga potvrde, pošto je došlo je do ribrejka. Dosta uzbudljivo je bilo i u nastavku. Još jedan brejk i ribrejk, a onda su konačno kazahstanska teniserka i Srpkinja došle do prednosti (6:5).

Servirale su za prvi set i iskoristile prvu od dve set lopte za vođstvo 1:0.

Drugi set je bio mnogo bolji za Danilinu i Krunićevu, odmah su ga otvorile sa dva brejka koje su i potvrdile (4:0).

Imale su šansu u petom gemu da dođu do brejka i serviraju za pobedu, ali nisu to iskoristile. Potom su Tausend i Snijakova došle do brejka i umanjile prednost Krunićeve i Daniline.

U nastavku su ponovile isto i izjednačile rezultat, a potom na svoj servis došle do vođstva 5:4. Slavile su u pet uzastopnih gemova u nizu.

Nastavile su niz do kraja drugog seta i od 0:4 došle do 6:4 i izjednačenja u setovima – 1:1.

Iako su u drugom setu bile pred pobedom, Krunićevu i Danilinu nije omeo pad u drugom setu. Već su silovito ušle u četvrti.

Dva brejka odmah na startu i velikih 4:0, kao i u drugom setu. Održale su prednost do kraja i upisale pobedu.

U polufinalu će se sastati sa Norvežankom Ulrike Eikeri i Eri Uzumi iz Japana.

Autor: Dalibor Stankov