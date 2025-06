Đoković krenuo na četvrtfinale RG, a onda ispred hotela pokazao zašto je najomiljeniji sportista sveta

Teniski GOAT Novak Đoković nastavlja da pokazuje zašto je jedan od najomiljenijih sportista na svetu – i van terena.

Nakon što je napustio hotel pred odlazak na novi meč na Rolan Garosu, Nole je pokazao veliko poštovanje prema svojim fanovima koji su ga čekali ispred - željni autograma i zajedničkih trenutaka sa šampionom.

Nole je kao i uvek, stao i potpisivao se svima redom i sa osmehom na licu otišao na kompeks RG gde je pre duela protiv Aleksandera Zvereva u četvrtfinalu odradio i trening.

Đoković je najpre trebalo da trenira na Terenu broj 2, koji je vanjski teren bez krova, ali je sačekao da Janik Siner završio svoje četvrtfinale i pojavio se na Šatrijeu.

Duel Novaka i Zvereva na programu je od 20.15 časova, a biće to ukupno njihov 14. duel. Srbin trenutno vodi sa 8:5.

Novak leaves his hotel and finds fans waiting for him.



Autographs for everyone ❤️



Best of luck for your match today Nole 🐐🔥 pic.twitter.com/MOgJz0jdur