Novak Đoković u polufinalu Rolan Garosa! GOAT uništio Zareva posle totalno preokreta

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Rolan Garosa.

Đoković je posle preokreta savladao trećeg nosioca Aleksandra Zvereva sa 3:1, po setovima 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Meč je trajao tri sata i 17 minuta.

Nije baš dobro počeo meč na stadionu "Filip Šatrije". Zverev je već u prvom gemu napravio brejk. Ispostavilo se da mu je to bilo dovoljno da prvi set reši u svoju korist. Novak je u osmom gemu imao jedinu brejk priliku da se vrati u set, ali nije uspeo, pa je Nemac posle 46 minuta poveo u setovima.Već u finišu prvog seta bilo je vidljivo da Novak diže nivo igre. I to se pokazalo na startu drugog seta. Đoković je u četvrtom gemu napravio prvi brejk u meču. Ispostavilo se, kopija prvog seta kada je jedan brejk odlučio set. Drugi set je trajao 53 minuta.Prva četiri gema u trećem setu protekla su relativno mirno, bez izgubljenih poena za servisere. A onda je Novak udario prvi i oduzeo servis Zverevu. Bio je to početak velikog naleta u kome je Đoković nanizao pet gemova i sa 6:2 posle samo 35 minuta rešio treći set u svoju korist.Već na startu četvrtog seta Novak je napravio novi brejk, a odmah ga i potvrdio, pa je serija produžena na sedam uzastopno osvojenih gemova.Zverev je imao prilike u četvrtom setu da se vrati u meč. Pogotovo u šestom gemu, kada smo videli antologijski poen baš u situaciji kada je Nemac imao brejk priliku.Teniseri su stigli do 5:4, a onda je usledila nova drama na servis Đokovića. Novak je prvo propustio dve vezane meč lopte, potom i treću, pa i četvrtu.Ali ne i petu!

Zverev – Đoković 1:3 (6:4, 3:6, 2:6, 4:6)

Četvrti set – 4:6

4:6 – Gotovo je, Novak je u polufinalu Rolan Garosa.

3:5 – Đoković je uspeo da sa nulom odservira ovaj gem iako je jedna gospođa napravila haos dovikivanjem sa tribina, pa je meč bio prekinut na kratko kako bi je obezbeđenje udaljilo sa tribine. Čak je i komentator ostao u čudu šta je čuo uz komentar: Ova kao iz parka. To nije omelo Novaka koji je sa nulom stigao do pobede i prolaska u polufinale.

2:4 – Kakav gem, ovo se baš retko viđa. Čak 41 razmena udarca je viđena u ludom poenu koji je naravno završio u Novakovom džepu. Stao je i gledao ka tribinama, verovatno i sam svestan da je Zverev mogao i morao da završi sve jer je imao dva smeča koja nije iskoristio. Ipak, kad neko uđe u dužu razmenu sa Srbinom jednostavno gubi sve.

2:3 – Uspeo je Novak da malo prodrma Zvereva, Đoković je na momente pokušao da dođe do nove prilike za brejk, ali je Nemac bio pravi onda kada je to bilo potrebno.

1:3 – Gazi Novak do novog polufinala, uspeo je Zverev da napadne našeg asa, ali nije to dovoljno da bi se dogodilo nešto sem poraza. Slede odlučujući gemovi u kojima bi Đoković mogao sve da završi.

1:2 – Potvrda brejka! Blo je i te kako važno da nema kontranapada sa druge strane mreže, zna Zverev da mu je ovo poslednja nada da nešto više uradio sem da bude puki posmatrač kako to Đoković ide u polufinale. Potom smo videli kako nemački teniser uzvraća udarac, pa tako nije bilo teško naslutiti da će uspeti da malo podigne nivo svog tenisa.

0:1 – Brejk! Đoković je nastavio da gazi, odmah je osvojio brejk, tako da je svima poručio da neće još dugo gledati duel ova dva momka. Zverev je totalno dekoncentrisan, ne može ni da servira kako treba, odmahuje rukom i potpuno nemoćno razgovara sa svojim ocem koji nema šta da mu kaže.

Treći set – 2:6

2:6 – To je to! Osvojen je treći set, sada je mnogo lakše.

2:5 – Brejk! Fantastično je Đoković napao rivala koji se više ništa ne pita. Sad samo Novak postoji na terenu, i serviraće za osvajanje trećeg seta.

2:4 – Novaka i te kako sluša forhend u ovom meču, na fantastičan način je uspeo da potvrdi brejk i tako ostvari prednost koju sad samo treba da isprati do kraja ovog seta. Zverev polako posustaje, deluje da je psihički malo poljuljan, da su ga neke odluke sputale da da pruži bolji otpor i dođe do šanse da ugrozi Srbina.

2:3 – Brejk! Novak Đoković je uradio ono što su maltene i svi očekivali. Napao je Zvereva, prvu brejk priliku je Nemac uspeo da sačuva, međutim nije potvrdio servis gem kada je morao, pa je tako Novak stigao do druge šanse koju je oberučke prihvatio.

2:2 – Videli smo i taj drugi servis u ovom setu, a Đoković je i tako uspeo da dođe do izjednačenja, sad bi mogao da krene i u napad na brejk jer bi ovo bio pravi trenutak na meču da se Novak "odlepi" i tako stigne do prednosti koja bi ga približila polufinalu.

2:1 – Pa, šta je ovo?! Novi gem bez izgubljenog poena, nema grešaka na prvom servisu što se Zvereva tiče, čak 8/8 je imao što je zaista podatak koji govori o kakvom se kvalitetu meča radi. Toliko je dobar Nemac da je naterao Novaka da opsuje.

1:1 – Kako Zverev, tako i Đoković. Sjajno je Novak odigrao na svoj servis gem, oba tenisera su imala stoprocentan učinak u uvodnom delu meča, gledamo fantastičan tenis koji sigurno može da donese dramu, ali i činjenicu da ćemo ostati nešto duže.

1:0 – Bez greške je Zverev počeo treći set, sa nulom je odservirao za vođstvo protiv Đokovića koji se baš ništa nije pitao.

2. SET

Drugi set – 3:6

3:6 – To je to, Novak Đoković se vratio iz ponora, bio je fantastičan u ovom setu koji je na kraju osvojio sjajnim servisom. Iako je imao čak tri set lopte, tek je treća bila sreća i to posle sjajnog poena koji su odigrali, ali se sada lakše diše.

3:5 – Ne predaje se Zverev. Koliko god je Novak napadao, tako je Nemac uspeo da se izvuče i da nekim fenomenalnim udarcima ostavi sebe u ovom setu i borbi koja mu predstoji, moraće da vrati brejk ukoliko misli da se nečemu nada.

2:5 – Lako, jednostavno i bez mnogo muke do osvojenog servis gema. Đoković gazi ka izjednačenju u setovima, možda će sve biti gotovo već posle narednog gema u kojem Zverev servira za ostanak u ovoj borbi.

2:4 – Au, šta je ovo bilo? Ponovo smo videli triler, mada je Novak imao brejk loptu, ali nije uspeo sve da završi čak i pre vremena. Srećom pa se nije mnogo mučio u ovom gemu,a jer već u sledećem treba da dođe na korak do osvajanja seta i izjednačenja.

1:4 – Brzina Aleksandera Zvereva i sjajan volej su izmamili i aplauze Novaka Đokovića, ali je Srbin uspeo da dođe do gem lopte i potvrde brejka, ali je posle duže razmene i čak ubačenog prvog servisa našeg tenisera, treći na svetu doneo malo drame u ovom gemu. Tri puta je imao šansu da sve završi, ali je Novak morao da se izbori i za četvrtu i da tako osigura veliku prednost u ovom setu. Pokazao je Zverev da je i te kako opasan, međutim Srbin je zaista maestralno servirao onda kad je bio na konopcima.

1:3 – Konačno brejk! Novak je imao dve šanse, vrlo loš servis Zvereva gledali smo u ovom gemu, a onda je uspeo da natera Nemca na grešku. Prebacio je osnovnu liniju, i sudija Luiza Engzel je sišla sa stolice da potvrdi aut Đokovićevog protivnika, pa je tako naš teniser napravio prednost koja može da ga vrati potpuno u meč.

1:2 – Novak Đoković bodri sam sebe, zna i sam da mora da bude još bolji nego u prvom setu, a njegov govor tela može da nas raduje, sve sem Zvereva koji će imati problema sa novim napadom srpskog tenisera koji će sigurno uslediti kako bi se što pre napravila "zaliha" dovoljna da se sve vrati na početak.

0:1 – Sada je sve drugačije. Novak je daleko bolje i sigurnije servirao na startu drugog seta, sve prve servise je ubacio, a onda i osvojio četiri poena vredan vođstva u ovom delu meča.

1. SET - 6:4

6:4 – Zverev osvojio prvi set! Fantastično je servirao Nemac, sa nulom je matirao Novaka u ovom odlučujućem gemu, pa je tako stekao prednost.

5:4 – To je ta glava Novaka Đokovića. Kad je bilo mnogo teško uspeo je da servira na pravi način, videlo smo i treći as, imao je 40:0 što je i iskoristio, pa je tako gem u kojem je Zverev mogao da osvoji prvi set završio sa "nulom". Sada će biti teže.

5:3 – Imao je brejk na dlanu, ali je Zverev uspeo da posle najdužeg poena na meču ostane u šansi da dođe na korak do osvajanja prvog seta. Šteta, Đoković je "osetio krv", mogao je mnogo toga da okrene u ovom setu, ali će posle dramatičnog obrta u osmom gemu morati da servira za ostanak.

4:5 - Posle najdužeg gema, uskedio je najkraći. Novak je sa nulom dobio gem, a upisao je i treći as u meču.

3:5 - Kakva šteta! Novak je propustio brejk šansu, prvu u meču. I to u najdužen poenu koji je doneo 29 razmena. A i gem je bio najdruži u meču, skoro sedam minuta.

3:4 - Nekoliko lepih poena Đokovića za smanjenje rezultata. Igra se tačno 30 minuta.

2:4 - Odličnim servisom u telo, Zverev je završio gem u kome je Novak pretio i stigao na 40:30.

2:3 - Sve bolja igra Novaka. Dobija i drugi svoj gem sa samo jednim izgubljenim poenom. Ali, Zverev ima gem prednosti.

1:3 - Đoković je stigao do 30:30, ali nije imao načina da opasnije pripreti Zverevu.

1:2 - Novak dolazi do prvog gema i prekida mini-seriju Zvereva. Novak je upisao dva sjajna vinera, po jedan forhend i bekhend.

0:2 - Zverev je potvrdio brejk. Nemac je dobro servirao, upisao servis-vinere.

0:1 - Brejk Zvereva! Novak je loše ušao u meč, a Nemac je prvu šansu pretvorio u gem.

Polako se bliži početak susreta

Srpski teniser, Novak Đoković, odmeriće snage sa nemačkim predstavnikom Aleksandrom Zverevim u okviru četvrtfinalnog okršaja Rolan Garosa o 20.15 časova. Ukoliko naš igrač prođe u polufinale, to će mu biti čak 13 pojavljivanje u toj fazi takmičenja na prestižnom francuskom turniru.

Pred njim će biti popularni Saša Zverev, koji i dalje nije osvojio Grend slem titulu, iako je čak tri puta igrao finale. Pretposlednje mu je bilo upravo prošlogodišnje na Rolan Garosu, gde je poražen od Karlosa Alkaraza. Ipak, ove sezone će imati priliku da se iskupi, a velika prepreka ka petom uzastopnom polufinalu ovog turnira mu je srpski as, koji ga je i sam osvajao tri puta.

Pobednik ovog duela će se suočiti sa Janikom Sinerom, koji je ranije danas izbacio Aleksandra Bublika.

Autor: Dalibor Stankov