Adnan Bajramović: Srpski boks je danas priznat u celom svetu

Iskusni biznismen s ogromnim iskustvom iz Rusije uneo je novu energiju i ideje u plemenitu veštinu na našim prostorima.

Nije tajna, poslednjih nekoliko godina boks u Srbiji dobija onaj stari sjaj. Plemenita veština ide napred, medalja i pobeda je sve više, ali Bokserski savez Srbije nema nameru da stane.

Predsednik BSS Nenad Borovčanin konstantno unapređuje sistem rada, prati svetske trendove, a u mnogo čemu ide i korak ispred vremena.

Prvi čovek srpskog boksa poslednjih meseci uz sebe ima starog poznanika, ali novog saradnika u BSS na mestu predsednika Nadzornog odbora.

Boks ima sreću što je Vučić na čelu Srbije Adnan Bajramović, kao čovek sa višedeceniskim iskustvom iz Rusije, i vezama sa tamošnjim boksom, primećuje koliko i jedna i druga zemlja vole plemenitu veštinu. - Srbija ima sreću što na čelu države ima predsednika Aleksandra Vučića. Boks svakako. Zahvaljujući predsedniku Srbije i naš Savez ima tretman koji nam omogućava da vratimo naš boks na stare staze uspeha. Da ne govorim o tome koliko država ulaže u sport, koliko su i bokserima vraćeni ponos i dostojanstvo. Na kraju krajeva, Srbija i Rusija zajednički razvijaju boks i šire tradicionalno prijateljstvo.

Adnan Bajramović je iskusni biznismen i investitor. Uspešan je lider u sektoru nekretnina kroz kompaniju ALK Real Estate, a od marta ove godine sa svojim saradnicima je uspešno povezao sport i biznis.

I ono što je najbitnije - Bajramović obožava boks, puno je već dao Novom Pazaru, ima velike planove sa Srbijom i velike rezultate pravi tiho i posvećeno, s iskrenim žarom u očima.

Novu funkciju u Bokserskom savezu Srbije Adnan je preuzeo sa jednim jasnim ciljem, da pomogne u unapređenju uslova za takmičare, organizaciji događaja i promociji boksa.

- Plemenita veština zaslužuje novi vid gradnje i ulaganja. Velika mi je čast što sam dobio priliku da doprinesem razvoju boksa u Srbiji sa ove pozicije. Naš cilj je unapređenje srpskog boksa i podrška bokserskim talentima, kao i izgradnja Bokserskog centra Srbije. Imamo dosta vrhunskih talenata kako u ženskom tako i u muškom boksu. Nakon evropskih i svetskih medalja koje su osvojile naše bokserke i bokseri, sledeći korak je učestvovanje na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu. Cilj nam je olimpijska medalja, a možda i više njih. Nenad Borovčanin je boks u Srbiji podigao na istorijski nivo, tamo gde i pripada na svetskoj sceni. Nadamo se da će na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu suđenje biti pravednije i da će Srbija osvojiti medalju u boksu. Za to živimo svakog dana. Ima još mnogo takmičenja do tada, ali trudimo se da svi imaju dobre uslove i da mogu da daju sve od sebe - poručuje Bajramović za Alo.rs.

Nenad i ja, poznanstvo od četvrt veka Saradnja sa predsednikom Bokserskog saveza Srbije Nenadom Borovčaninom je fantastična. - Sa Nenadom je saradnja izuzetno profesionalna. Mi smo i veliki prijatelji preko 20 godina, preko 25 godina kako se znamo. Mi dopunjujemo jedan drugog. On ima nerealnu energiju. Kao što je imao kad je bio bokser, tako je i danas. Sada energiju usmerava u drugom pravcu. Radi sve da bi pojačao BSS i naš boks generalno. Radi sve da srpska zastava i himna budu svuda prisutni.

- Takav sam čovek da nikad nisam zadovoljan s tim što uspem, ali... Generalno, Savez danas i Savez od pre deset godina ne mogu da se porede. Razlika je ogromna, ostvarenja su vrhunska, perspektiva je fantastična. Pre deset godina mi nismo imali Savez i nismo imali ni medalje ni boksere. Sve je bilo u nekom raspadu. Danas imamo i boksere i svetske šampione i šampionke i danas je srpski boks priznat u svetu, prepoznaje se naš rad, naš pečat. Učestovali smo i na borbama u Rusiji, a znate koliko je tamo ovaj sport važan - jasan je Bajramović.

Ono što je posebno važno jeste da je progres konstantan.

- Imamo velike planove, mislim da ćemo iz meseca u mesec, iz godine u godinu da pokažemo sve veće uspehe.

Boks širi prijateljstva Boks ne poznaje verske, nacionalne i druge razlike. - Na tome baš radimo... Bili su naši momci na Kubi, bili smo u Rusiji. I to je prošlo u nekoj mnogo dobroj atmosferi. Boks je takav sport. Takmičari boksuju i na kraju se zagrle, ostanu prijatelji. Druže se i to prijateljstvo se produži decenijama. Ovaj sport je zadržao viteštvo. - Nema vređanja, publika nikad neće uputiti uvrede. Svi boksuju, svi narodi, sve nacionalnosti. Boksuju i na kraju se zagrle. Toga nema u drugim sportovima.

Bajramović je otkrio kako se oseća kad su naši bokseri u ringu.

- To je posebna tema... Tu se gubi mnogo živaca i energije, ali na kraju sve to ne bude važno kad se dođe do pobede. Kad podignu medalju, sva ta nervoza, strah, sve se to zaboravi.

