OVO BI MOGAO DA BUDE MOJ POSLEDNJI ROLAN GAROS! Đoković šokirao izjavom nakon meča, a evo šta je rekao za Sinerovu igru

Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Rolan Garosa.

Najbolji ikada poklekao je u ravnopravnom meču protiv naboljeg trenutno - Janika Sinera sa 0:3 (4:6, 5:7, 6:7 (3)).

Nakon meča na konferenciji za medije Novak Đoković je izneo svoje utiske.

Đoković je najpre pohvalio publiku u Parizu.

- Bio sam zahvalan za podršku, ne znam da li sam ikada dobio ovakvu podršku u karijeri na Rolan Garosu. Zaista sam počastvovan, ali nisam najsrećniji zbog poraza, ali sam hteo da zahvalim, bili su sjajni. Podizali su me kada je išlo teško, da se borim do poslednje lopte, što sam i uradio. Čestitke Janiku na dobrom perfomansom, mentalno treba da zasluži mnogo pohvala. Na set loptama je pokazao zašto je prvi na svetu i zaista je odigrao stabilno i čvrsto.

Najavio i možda oproštaj od tenisa i Pariza

- Ovo bi mogao da bude poslednji meč ovde koji sam igrao! Zato sam bio malo emotivan, jer je zaista bilo presjjno ono što sam dobio od publike. Ne znam šta donosi sutra, pogotovo sada u ovom stadijumu karijere. Ići ću dalje, Vimbldon je sledeći, sve ću da dam da se spremim za njega. Tamo su mi možda najveće šanse da osvojim još jedan Grend slem, ako ne Australija... Bio je previše dobar za mene, imao sam neke šanse, imao sam forhend na set lopti, krenuo sam i promašio. Siner i Alkaraz stvaraju pritisak, takvi su, samo raste pritisak, zato kada se stvaraju šanse, jako su retke. Želite da krenete po udarac, to se desilo i promašio sam. Dobro je da nisam dobio nulu od Sinera, davao je to tokom turnira! (smeh) Bila su to tri gusta seta, mogla su možda poslednja dva da odu na moju stranu, jedan, dva udarca, ali je zaslužio. Nije mi davao vremena da se namestim, branio sam se većinom vremenu, zato je prvi na svetu. Želim mu sreću, to će biti meč dva najbolja igrača u ovom momentu.



Ipak nakon ove izjave Đoković se ogradio.

"Rekao sam da bi mogao, ne da jeste. Ne znam šta će se desiti za 12 meseci, to je jako daleko. Da li bih želeo da igram ponovo? Da. Da li hoću? Ne znam. to je ono što mogu reći."

U fokusu su mu Grend slemovi

"Držaću se plana koji imam, a to je da igram Grend slemove. Ti turniri su prioritet u mom kalendaru. Vimbldon i US Open su u planu, to je sve što mogu reći sad. Želim da ih igram, ta dva sigurno, ali ostale nisam siguran."

Analizirao je sam meč.

"Janik voli da igra u brzom ritmu jer je fit. Udara jako lopticu, stalno je dobar sa tajmingom, igra tenis života. Gde god da igrate, znate da ćete dobiti taj brzi ritam. Nije da mi smeta, to me alarmira od početka. Prvi set je bio bolji, ali je bilo blizu. Drugi set sam imao brejk lopte, vratio sam se, ali treći čini mi se da sam igrao veoma dobro i bio sam blizu da uzmem set. On je došao i uskočio sa pravom igrom, danas je bio bolji igrač. Jeste 3:0, ali sam mu dao da se muči za ove pare (smeh). Nisam baš mnogo poklanjao, uradio sam šta sam mogao, to je sport, morate da pružite ruku i da nastavite dalje."

Nije želeo Sinera upoređuje sa bilo kim.

Svi smo različiti. Kada sam bio na vrhuncu, igrao sam stalno brzo. On je drugačiji igrač, ne želim da upoređujem, unikatan je na svoj način. Nisam igrao bolje nego protiv Zvereva, izgubio sam. Drugačiji je meč. Imao sam protiv Zvereva vremena da igram drugačije taktike, nešto više da se namestim, sa Janikom nema vremena. Morate da ste stalno na nivo, igrao sam neko vreme tu, ali je bio i on tu gde treba. Bio je za nivo iznad mene, taj mali nivo.

Novak se osvrnuo na povredu i medicinski tajm-aut.

Malo me je mučilo kada je dug meč, to je problem sa mišićem, potrebno je da se pogleda, ali što sam više ulazio u turnir, sve je veći napor bio. Nije mi bilo toliko teško, još uvek sam mogao da se krećem 100 odsto, ne bih pridavao previše pažnje tamo.

Autor: S.M.