Posle bolnog poraza u polufinalu Rolan Garosa Novak Đoković je priznao da nikada ranije u karijeri nije imao ovakvu podršku publike u Parizu.

Završio je Novak učešće na Rolan Garosu, pošto je u polufinalu poražen od Janika Sinera sa 6:4, 7:5, 7:6.

Nikada ranije u karijeri Novak na "Filip Šatrijeu" nije doživeo ovacije kao što je to bio slučaj sinoć. Čitav meč publika je bila na njegovoj strani, a kada je krenuo da napušta teren usledili su gromoglasni aplauzi i ovacije "Nole, Nole...".

Novak Djokovic receives a standing ovation from the crowd after his loss to Jannik Sinner at Roland Garros.



