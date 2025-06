Raduj se, Srbijo! Oglasio se Novak Đoković i sa dve reči nagovestio nešto sjajno

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, oglasio se posle ispadanja sa Rolan Garosa i u svom obraćanju javnosti nagovestio je nešto što će se svideti navijačima iz Srbije.

Naime, zahvalio se pre svega Parizu, organizaciji, navijačima, ali je poslao poruku Janiku Sineru koji ga je savladao u polufinalu, da bi na kraju poslao poruku svima.

- Parizu, hvala ti od srca. Hvala ti na neverovatnoj podršci u mestu koje mi je veoma posebno. Iskreno, ovo je jedna od najvećih podrški koje sam ikada dobio u svojoj karijeri. Bravo Janik! Hvala i Rolan Garosu. Vidimo se uskoro - rekao je Novak.

Novak je bio na korak do velikog finala i potencijalne borbe za svoju 25. grend slem titulu, međutim zaustavio ga je italijanski teniser u tri seta.

Paris, you have my gratitude. Thank you for your incredible support in a place that is very special to me 🇫🇷. Honestly some of the greatest support I’ve received in my career 🙏🏼. Bravo to Jannik. Merci to @rolandgarros. À bientôt. pic.twitter.com/TKRZl7SIDN