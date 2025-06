I HRVATI U TIRANI: Došli da podrže Albaniju na meču protiv Srbije - pogledajte atmosferu u kafiću (VIDEO)

Prvi rival "Orlovima" je selekcija Albanije. Meč u Tirani počinje u 20.45.

Domaća selekcija će večeras imati podršku i navijača iz Hrvatske, koji su došli u Tiranu da podrže Albaniju u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

U krcatom kafiću, reporterka albanske televizije je pokušala da uzme izjavu od jednog navijača, ali zbog velike buke u svojoj nameri nije uspela.

🇭🇷🤝🇦🇱

Some croatian fans in Tirana to support the albanian national team, against Serbia tonight. 🔥#albsrb #albania #Croatia pic.twitter.com/2luzXHzm3x