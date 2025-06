'Posedujemo ono što je bitno kada se takmičiš' Stojković: Crveni alarm je upaljen, maksimalno ozbiljno protiv Andore

Selektor fudbalske reprezentacije Dragan Stojković izjavio je danas u Leskovcu da je crveni alarm upaljen i dodao da njegov tim mora maksimalno ozbiljno da shvati meč sa Andorom.

Fudbaleri Srbije će sutra od 20.45 časova na stadionu "Dubočica" u Leskovcu dočekati selekciju Andore u meču grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Fudbaleri Srbije su pre dva dana u Tirani igrali bez golova sa Albanijom, dok je Andora poražena od Engleske (0:1)

"Za sada je sve u redu. Juče smo imali lakši trening, danas zvanični gde ćemo da probamo neke lakše varijante. Umor je prisutan. Zbog toga može da dođe do dve-tri promene u timu u odnosu na tim protiv Albanije. Nemamo kadrovskih problema, samo Luka Jović ima neki stomačni virus, ali videćemo danas u kakvom stanju će biti", rekao je Stojković na konferenciji za medije u Leskovcu.

Stojković je istakao da ga raduje timski duh koji ima reprezentacija Srbije.

"To je jedini put kako bi reprezentacija trebalo da izgleda iz utakmice u utakmicu. Raduje me samopouzdanje igrača, od golmana, sve do napadača. Posedujemo ono što je bitno kada se takmičiš. Sigurno je da sutrašnja utakmica druga po redu u ovim kvalifikacijama koje ozbiljno shvatamo. Crveni alarm je upaljen. Ozbiljno smo to shvatili posle rezultata Andora - Engleska. To nas tera na jedan oprez. Nikako strah, ali na oprez sigurno. To ću i da prenesem igračima, oni su svesni. Isto kako smo pripremali utakmicu u Tirani", istakao je Stojković.

Autor: Marija Radić