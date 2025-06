Sedam meseci nakon odlaska u penziju: Rafael Nadal spreman da preuzme novi posao

Legenda se vraća na velika vrata! Samo nekoliko meseci nakon što je objavio kraj karijere, Rafael Nadal (38) mogao bi dobiti posebnu ulogu na Rolan Garosu, turniru gde je 14 puta bio kralj!

Španski as, osvajač 22 Grend slem titule, oproštaj od tenisa najavio je u oktobru prošle godine, a poslednji put na terenu ga videli smo na finalu Dejvis kupa. Međutim, čini se da Nadal neće dugo biti daleko od reflektora! Prvog dana ovogodišnjeg Rolan Garosa, u emotivnoj ceremoniji, otkrivena je plaketa u čast 14-tostrukog šampiona, uz prisustvo njegovih nekadašnjih rivala Rodžera Federera, Novaka Đokovića i Endija Mareja.

Direktorica turnira Ameli Moresmo nagovestila je veliku vest, poručivši:

- Želja turnira i Rafe je da nastavimo saradnju. Ove godine smo se fokusirali na počast i kampanju, ali uskoro nastavljamo razgovore kako bi priča između Rolan Garosa i Nadala, duga 20 godina, živela i dalje na novi način!

Nadal je u oktobru prošle godine, u dirljivom videu, objavio kraj karijere, objasnivši da su hronične povrede postale nepodnošljive. U februaru je otkrio kako uživa u penziji:

- Sada imam malo bola, ali iskreno, ne forsiram se. Živim gotovo bez bola, a to mi je veoma važno. Ustati i sići niz stepenice normalno – to je ogroman napredak u mom svakodnevnom životu, daje mi mir. Samo tri meseca su prošla od penzionisanja, promene traže vreme. Poštujem taj proces, ali sam veoma srećan u ovoj novoj fazi života. Idemo dan po dan, ima mnogo stvari na koje treba da se naviknem i otkrijem šta me zaista motiviše u ovom novom poglavlju. Siguran sam da će i to biti uzbudljivo - dodao je Španac.

Nadal je prvi put osvojio Rolan Garos 2005, a poslednji put 2022. godine. Đoković je trijumfovao 2023, ali je štafetu za Španiju preuzeo Karlos Alkaraz, koji je osvojio poslednja dva izdanja, uključujući i ovogodišnje, nakon epske petosatne borbe protiv Italijana Janka Sinera.

Autor: Marija Radić