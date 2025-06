Bomba: Selektor Srbije postaje novi trener Intera

Proslavljeni fudbaler i selektor mlade reprezentacije Srbije, Aleksandar Kolarov, postaće novi asistent, odnosno pomoćni trener u Interu!

Ovu informaciju, objavio je poznati fudbalski insajder, Fabricio Romano.

Kako navodi, Kolarov će u Interu pomagati novom treneru italijanskog velikana, legendarnom Kristijanu Kivuu, koji je nedavno seo na klupu Intera.

⚫️🔵🇷🇸 Aleksandar Kolarov will be new second coach at Inter as main assistant for manager Cristian Chivu. pic.twitter.com/srh7FSqS22