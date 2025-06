Karlos Alkaraz ostao bez miliona sa Rolan Garosa: Evo koliko je Španac zaista zaradio nakon titule

Pobedom na Rolan Garosu, očekivano, španski teniser Karlos Alkaraz mogao je da se nada i veoma velikom delu kolača od nagradnog fonda i mnogi su mislili da kompletna suma novca pripada njemu.

Međutim, nije sve baš tako šareno kada je nagrada u pitanju, pošto je Alkaraz morao da se odrekne miliona posle osvojene titule, a sve zbog francuskih zakona.

Naime, Alkaraz je prema nagradnom fondu trebalo da zaradi 2.550.000 evra zbog pobede, ali to nije suma koju će sa sobom poneti kući.

On će morati da plati čak 1,18 miliona evra Francuskoj, što je oko 46% ukupne sume na ime poreza, što je zaista podatak za rubriku verovali ili ne.

Alkaraz će zbog svega u džep staviti "samo" oko 1.400.000 evra, a nagrada Janika Sinera je takođe umanjena, pa će umesto 1.280.000 evra, on dobiti za 45% manje, baš kao i Alkaraz.

Carlos Alcaraz got a check for €2.55 million alongside the trophy for winning the men's singles trophy. But he will have to pay close to €1,181,936 , a 46% of the total amount as IRPF which is Spain's Personal Income Tax. (El Economista)