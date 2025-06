Partizan je šampion ABA lige! Crno-beli demolirali Budućnost

Košarkaši Partizana novi su šampioni ABA lige nakon što su savladali ekipu Budućnosti u četvrtom meču finala ABA lige rezultatom 90:75.

Utakmica je krenula slično kao i prethodna - veoma tvrda košarka sa odmerenim odlukama u fazi napada, pa nije odmah viđena najkvalitetnija košarka.

Međutim, to nije večno trajalo, pošto su se ekipe vremenom oslobodile. Prva četvrtina gotova je nerešenim rezultatom 26:26, što je bio najrealniji i najlogičniji ishod.

Ipak, ono što je viđeno u prvoj deonici crtalo se kao prekretnica za ostatak meča, pošto je sa terena nakon samo dva minuta košarke iznet Mekinli Rajt.

On je prilikom šuta za tri poena naskočio na nogu Sterlinga Brauna i tako obnovio prethodnu povredu skočnog zgloba. Budućnost je dobila tri slobodna bacanja nakon toga, ali izgubili su lidera za nastavak utakmice.

Ipak, bizarnostima nije bio kraj, pošto je samo 48 sekundi po startu treće četvrtine ranije morao teren da napusti Ajzea Majk, koji je za toliko kratak period napravio čak tri faula, pa je ostanak na terenu bio preveliki rizik koji se ne isplati.

Problem se desio i kada je Karlik Džons načinio treću ličnu grešku krajem druge deonice, pa je Partizan morao da kombinuje druge petorke, što je dodatno otežalo posao Željku Obradoviću.

Ipak, Partizan je bio bolji u toj drugoj četvrtini, pa su je dobili rezultatom 22:18 i na pauzu otišli sa osetnih četiri poena prednosti i hladnijom glavom od veoma raspoloženog rivala.

Utakmica je nastavljena nakon velikog odmora, a ekipa Partizana je krenula furiozno! Za samo 80 sekundi napravili su veliku razliku i naterali ekipu Budućnosti na niz loših napada, gde čak dva puta nisu mogli za 24 sekunde da nađu rešenje.

Ubrzo su crno-beli otišli na dvocifrenu razliku, a u jednom trenutku došli su do 16 poena prednosti, što je na kraju četvrtine sačuvano, da bi bilo +11 pred poslednjih 10 minuta.



Poslednja četvrtina bila je samo utvrđivanje toga ko je došao na utakmicu da uzme titulu, a kako je utakmica odmicala razlika je samo rasla do konačnih 15 poena razike na kraju utakmice.

Partizan je tako u četvrtoj utakmici, nakon dva meča pred svojim navijačima, došao do druge titule ABA lige u mandatu Željka Obradovića, odnoso osme titule u istoriji kluba!

PARTIZAN - BUDUĆNOST 48:44 (26:26, 22:18)Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Damir Javor (Slovenija), Milan Nedović (Slovenija), Dragan Porobić (BiH)

PARTIZAN: Lakić, Pokuševski, Lundberg, K. Džons, Braun, T. Džons, Marinković, Koprivica, Bonga, Vošington, Dejvis, Majk.

Trener: Željko Obradović

BUDUĆNOST: Megi, Omić, Tanasković, Sulajmon, Rajt, Morgan, Slavković, Jovanović, Kamenjaš, Ilić, Ferel, Drežnjak.

Trener: Andrej Žakelj

ČETVRTA ČETVRTINA:

38. minut - Lep potez Ferela i poeni u kontri za bivšeg NBA igrača. Na drugoj strani Sterling ne prašta otvoren pogled ka košu - 87:67.

37. minut - Napokon dobra realizacija u napadu crnogorske ekipe. Nikola Tanasković je iskoristio prednost protiv Vošingtona i poentirao uz faul - 81:65. Jedan korak nazad i dva pozadi. Tako deluje za Budućnost u ovim trenucima. Trojka za Isaka Bongu - 84:65.

36. minut - Ne uspevaju "plavi" da stignu do poena ni sa linije slobodnih bacanja. Kamenjaš je realizovao samo jedno - 78:62. Dobru odbranu su igrali Podgoričani do poslednjeg trenutka, kada je Karlik ostao sam, a to ne sme da se dešava - 81:62.

Foto: Starsportphoto©Morgan i Pokuševski u duelu35. minut - U žestokom duelu našli su se Kamenjaš i Tajrik Džons. Na svu sreću, sprečen je dalji sukob. Centru iz Bosne i Hercegovine je dosuđen nesportski faul, a Amerikanac je pogodio jedno bacanje - 78:61.

34. minut - Bori se Partizan i čuva posed skokovima u napadu. Nažalost, veliku požrtvovanost nisu materijalizovali, promašio je i Vošington. Izgubila je Budućnost loptu, a ovog puta bek Partizana nije bio neprecizan - 77:61.

33. minut - Slalom Karlika Džonsa na putu do koša i Alen Omić nije imao drugog rešenja već faulom da spreči poene.

Foto: abaliga.comKarlik šutira preko Kamenjaša32. minut - Ferel nema nameru da stane, ali je i dalje sam u ekipi Budućnosti - 70:61. Stiže do učinka i Tajrik Džons u jako bitnim momentima - 72:61.

31. minut - Odlično započinju poslednjih deset minuta domaći. Karlik Džons naskače i pogađa, a faul je dosuđen Omiću protiv Tajrika pod košem - 72:59. Ipak je poništen pogodak reprezentativca Južnog Sudana - 70:59.

TREĆA ČETVRTINA:

30. minut - Vanja Marinković bez pogotka iz šest pokušaja za tri poena. Muči se kapiten sa šutem i to stvara probleme Beograđanima. Poeni Karlika Džonsa sa linije slobodnih bacanja stavljaju tačku na treću deonicu - 70:59.

29. minut - Nije uspeo Tajrik Džons da poentira i upiše se u strelce. Na drugoj strani Omić koristi sjajan pas Morgana - 68:59.

28. minut - Brendon Dejviiis! Druga trojka za nekadašnju zvezdu Brigam Jang univerziteta - 68:55. Muke za Partizan u odbrani se nastavljaju. Rašid Sulajmon pronalazi put ka košu i pogađa - 68:57.

27. minut - Ponovo dobro trči Tanasković i vidi to Ferel. Zakucavanje nekadašnjeg igrača Partizana tera Obradovića na tajmaut - 65:53.

26. minut - Još jedan napad Podgoričana je osujećen. Propao je i napad Partizana, Bonga nije pogodio. Napokon poeni za Budućnost. Nikola Tanasković se oslobodio i ostao sam pod obručem - 65:51.

25. minut - Ma i Bonga za tri može! Kakva napadačka egzekucija Partizana, gosti su na konopcima - 65:49.

24. minut - Samo Ferel može nešto da ubaci u redovima crnogorskog tima - 57:46. Razmenjuju po trojku sada Lundberg i američki plejmejker - 60:49.

23. minut - Nastavlja se rapsodija crno-belih i prva dvocifrena razlika na utakmici! Brendonu Dejvisu se otvorio put ka košu i centar Partizana zakucavanjem podiže prednost - 55:44. "Plavi" i dalje bez poena u nastavku, promašio je i Sulajmon.

22. minut - Kakva trojka Dejvisa! Nije imao prostora, a ni vremena Amerikanac ni za napad driblingom, već je sa čela podigao i poentirao - 51:44.

21. minut - Odlična odbrana crno-belih na startu drugog poluvremena. Budućnosti nije uspela da pronađe put do koša domaćih. Neuspešan napad i na drugoj strani. Sterling Braun gubi loptu.

DRUGA ČETVRTINA:

Izvrsno prvo poluvreme sa dva napadački izuzetno motivisana rivala. Sterling Braun predvodi sve strelce sa 15, a jedan manje poen upisao je Jogi Ferel.

20. minut - Izgubio se Kamenjaš u odbrani Dejvisa. Demonstrirao je Amerikanac leđnu tehniku u stilu Hakima Olajdžuvona - 45:42. Precizan je na drugoj strani Flečer Megi sa linije slobodnih bacanja. Ide nova trojka i opet u režiji Sterlinga Brauna - 48:44.

19. minut - Ume i Sulejmon da proigra saigrača, što je sada dokazao maestralnim dodavanjem za Kamenjaša. Laki poeni za centra Bosne i Hercegovine - 43:42.

18. minut - Problemi za Podgoričane u kontroli skoka. Dejvis je uspeo da obezbedi novi posed, a Braun ga okončao poenima - 43:38.

Foto: Starsportphoto©Brendon Dejvis protiv Tanaskovića17. minut - Kakva borba crno-belih... Prvo je Bonga golmanskom paradom spasio loptu, a potom je Dejvis uspeo da vrati promašaj Lundberga u obruč - 41:38.

16. minut - Podseća Sterling Braun zašto je bio deo rotacije u Milvoki Baksima. Upisao je krilni košarkaš deseti poen, ali Partizan nije uspeo da zaustavi Kamenjaša - 39:36.

15. minut - Kakav ples Džonsa i asistencija potpuno samom Ifeu Lundbergu. Reprezentativac Danske je definitivno namestio ruku, pa je pogodio i ovu trojku - 35:32. Jako težak i jako bitan šut ubacio je Rašid Sulajmon za goste - 35:34.

Foto: Starsportphoto©Isak Bonga protiv Kenana Kamenjaša14. minut - Novo izjednačenje! Ostao je sam Karlik Džons i takav poklon nije odbio - 32:32.

13. minut - Tek sada prva trojka na utakmici i to u režiji Ifea Lundberga - 29:29. Ali sa druge strane je fenomenalni Jogi Ferel. Već 14 poena ima Amerikanac - 29:32.

12. minut - Mnogo bolje napada Budućnost i poentira na krilima Tanaskovića. Faul je načinio Ajzea Majk što je njegov već treći prekršaj - 26:29.

11. minut - Prvi put na parketu Ajzea Majk i odmah je dosuđen faul Kanađaninu. Ubrzo potom i drugi. Pokuševski je lepo povukao kontru, proigrao Marinkovića, ali je kapiten promašio.

PRVA ČETVRTINA:

Uspeo je Pokuševski da ubaci za dva poena i tako izjednačio rezultat pred kraj prve deonice. Izuzetna napadačka košarka za sada u Areni.

10. minut - Jako dobar napad Budućnosti. Strpljivo su čekali i tražili ugao kako bi spustili loptu na Slavkovića koji je ostao protiv Karlika. Poentirao je Crnogorac uz faul beka Partizana - 24:26.

9. minut - Silno je motivisan Ferel. Novi poeni za nekadašnjeg NBA igrača - 22:21. Sterling Braun ne dopušta povratak Budućnosti i uzvraća za dva - 23:22.

8. minut - Majstorija Karlika Džonsa i poeni uz faul! Izuzetan prodor i preciznost uprkos kontaktu Džuvana Morgana - 20:19.

7. minut - Iskoristio je prednost u snazi Andrija Slavković protiv Brauna i pogodio posle ofanzivnog skoka. Reaguje Amerikanac pogotkom sa poludistance - 18:15.

6. minut - Snašao se Tanasković i pogodio jednom rukom. Prvi poeni za bivšeg igrača Partizana - 15:13.

5. minut - Povlači Isak Bonga kontru i rešava na samom obruču. Fenomenalan potez reprezentativca Nemačke - 11:11.

4. minut - Jogi Ferel probija i postiže lake poene, a istom merom uzvraća i Karlik Džons. Nisu se razumeli gosti u preuzimanju, pa je plejmejker crno-belih imao otvoren put ka košu - 7:7.

3. minut - Dobru kombinaciju Partizana i pas Dejvisa nije uspeo da iskoristi Vanja Marinković. Ostala je lopta u rukama crno-belih, a ovog puta je uspeo da stigne do koša Brendon Dejvis - 5:5.

2. minut - Sjajna kontra domaćih i poeni Sterlinga Brauna. Mekinli Rajt je ostao da leži nakon što se nezgodno dočekao posle šuta. Amerikanac je stao na Braunovu nogu i izvrnuo zglob. Kako stvari stoje, neće biti u stanju da nastavi.

1. minut - Prvi napad pripao je Partizanu. Promašio je Marinković za dva. Budućnost napada ispod samog obruča i Kamenjaš uspeva da poentira - 0:2.

PRE UTAKMICE:

19.40 - Ukoliko "parni valjak" porazi Budućnost, ponovo će biti rekorder sa najviše trofeja ABA lige. Postaće kraljevi Jadrana po osmi put i tako opet stati ispred Crvene zvezde sa kojom su trenutno izjednačeni sa sedam pehara regiona.

19.30 - Partizan u meču broj četiri definitivno ne može da računa na Frenka Nilikinu. Francuz se povredio na zagrevanju pre dva dana i nije u stanju da se stavi na raspolaganje treneru Obradoviću. Umesto njega, mesto u timu dobio je Arijan Lakić.

Foto: ABA League j.t.d./Dragana StjepanovicBez Frenka Nilikine19.25 - Gosti iz Podgorice velike nade polažu i u beka Flečera Megija. Amerikanac sa reputacijom "snajpera" je potpuno zaustavljen u prethodnom duelu, a ekipa bez njegovog napadačkog doprinosa ima slabe šanse protiv crno-belih.

19.15 - Crno-beli su u prethodnom okršaju ubedljivo slavili (83:67), a posebno su se istakli Karlik Džons i Ife Lundberg sa po 14 poena. Sa druge strane, izostao je doprinos aktuelnog MVP-ja regiona Mekinlija Rajta. Amerikanac je očito i dalje rovit zbog povrede, pa je duel broj tri okončao sa svega devet koševa.

Autor: S.M.