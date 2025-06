TRAGEDIJA POTRESLA SVET! PREMINUO MLADI FUDBALER: Emotivna poruka SLOMLJENE majke tera suze na oči

Veoma tužne vesti stigle su nam iz Škotske.

Čarli Votson, 20-godišnji fudbaler koji je nastupao za Triv Rovers, preminuo je posle duge i teške bolesti. On je izgubio bitku sa rakom koji je bio u četvrtoj fazi, ali se Votson borio kao lav do samog kraja i ostao je u sportu do poslednjeg trenutka.

Svojovremeno je organizovana i humanitarna akcija na osnovu njegove borbe sa rakom, a sredstva su bila namenjena za istraživanja.

Posle tragedije oglasila se i njegova majka Amanda koja je poslala emotivnu poruku.

- Ponosni smo na borbu koju je naš dečko Čarli vodio. Porodica je slomljena, a on nikada nije shvatio koliko je njegov uticaj na ljude širom sveta bio veliki. Uvek će biti sa nama - istakla je ona.

It is with profound sadness that we announce the passing of our midfielder, Charlie Watson, after his courageous battle with cancer. pic.twitter.com/3DvKmZWWkj