KOŠARKAŠICE OSLABLJENE IDE NA EP! Maljkovć: Naravno da bismo želeli da prođemo grupu i da napravimo neko čudo

Samo pet dana je preostalo do starta seniorskog ženskog Evropskog prvenstva (od 18. do 29. juna u Italiji, Grčkoj, Nemačkoj i Češkoj), reprezentacija Srbije u ponedeljak putuje u Bolonju, gde će igrati u uvodnoj rundi šampionata u grupi B sa selekcijama Italije, Litvanije i Slovenije.

Srpkinje su odigrale pretposlednji kontrolni susret, sa reprezentacijom Libana i pobedile 77:56, a u subotu ih očekuje generalna proba, duel sa selekcijom Velike Britanije, takođe zatvorenog tipa.

Našu drastično podmlađenu i oslabljenu selekciju očekuje veoma težak izazov, ali selektorka Marina Maljković i devojke poručuju da će dati sve od sebe kako bi se ostvario što bolji rezultat.

– Nalazimo se u specifičnoj situaciji, tim nam je značajno podmlađen i oslabljen. Iz sastava koji smo imali na EP 2023. godine, oprostile su se Tina Krajišnik, Nevena Jovanović, Aleksandra Crvendakić, Saša Čađo, povređene su Dragana Stanković i Kristina Topuzović. To je čak šest igračica, koje su vodile ovu reprezentaciju, imale odlučujuće uloge. To je veliki problem – istakla je Marina Maljković, selektorka srpskog nacionalnog tima.

Strateg srpske ekipe realno sagledava trenutno stanje, ali ne uzmiče od izazova, kao ni njene izabranice.

– Nedostaje nam pola tima. Jasno vam je o čemu govorim. Poređenja radi, zamislite u muškoj košarci da fali šest standardnih reprezentativaca. Zatim, od mlađih snaga ne možemo da računamo na Nadiju Smailbegović, koja je takođe povređena.

Posle žreba za EP 2025. vladalo je mišljenje da je Srbija u teškoj grupi, mnogi su je nazvali grupom smrti, što je tada možda bilo diskutabilno.

– U mnogim selekcijama ima igračica koje su odustale od igranja za reprezentaciju, što baš nije slučaj sa našom grupom. Naše rivalke su se čak pojačale nekim povratnicama. Sada se definitivno naša grupa može zvati grupom smrti. Tu više nema dileme.

Naravno, to ne znači da će se Srpkinje unapred predati, naprotiv, sa puno motiva dočekuju start šampionata.

– Sve nabrojano ne znači da se reprezentacija Srbije neće boriti i izgarati za svaku loptu na EP. Na pripremama smo dobro radili, dobro se osećamo, ne postoji ni najmanji problem u tom smislu, što se tiče toga, sve je savršeno. Odlična je atmosfera, vlada zajednisštvo. Ono što nije savršeno, to je ogromna promena sastava, koji je oslabljen, a rivalski su jači nego ranije.

Selektorka se osvrnula na protivnice u grupi, pre svega, na selekciju domaćina, sa kojom se naše devojke sastaju na premijeri EP, 18. juna.

– Italijanke smo jedva pobedile i na EP 2021. Valensiji, kada smo osvojile zlato i to najviše zahvaljujući 27 poena Sonje Vasić. One su ostale u istom sastavu, a nama sada fali šest igračica. Pri tom, veoma važno je naglasiti da gotovo sve njihove reprezentativke igraju u evroligaškim klubovima. Time sam sve rekla.

Biranim rečima je Maljkovićeva govorila i o ekipama Litvanije i Slovenije.

– Litvanija je napravila smenu generacija, mnogo manju nego mi, ali njoj su se za ovo EP priključile dve igračice koje su se oprostile. To bi bilo isto kao kada bi se nama sada vratile Sonja Vasić i Tina Krajišnik. U slovenačkom timu je strašno dominantni centar, Šepardova, koja je pre neki dan došla iz NBA lige, u kojoj je beležila sjajnu statistiku.

Selektorka je zaključila da su to stvari koje su zabrinjavajuće, ali i da ima i onih koje raduju.

– Raduje nas što su tu tri veoma mlade igračice sa nepunih 18 godina što će one mnogo da izvuku iz ovih priprema. Sadašnja situacija je ona u vezi koje sam, nažalost, minulih godina apelovala. Moram to da kažem pred put na EP. Bojim se da je EP za nas jako velika stvar. Ne eliminiše činjenicu da ćemo se tamo boriti, ali moja dužnost je da kažem Srbiji istinu. S druge strane, veliko podmlađivanje je donelo velike stvari za karijere tih igračica, koje su mnogo napredovale, a neke stvari koje su došle, ne u minut do 12, nego u 12.05 nagoveštavaju svetlu budućnost srpske ženske košarke.

Kada je reč o ciljevima i željama Maljkovićeva nema dileme.

– Naravno da bismo želeli da prođemo grupu i da napravimo neko čudo i da uspemo da se plasiramo na Svetsko prvenstvo, jer je naša reprezentacija navikla javnost da u kontinuitetu učestvuje na najvećim takmičenjima. Kako će biti, ne znam, imamo mnogo dece kojoj je potrebno navikavanje, ali da će se one boriti, to je bez daljnjeg – poručila je selektorka Marina Maljković.

