Uništio je Nikolu Jokića, osvojio NBA titulu, a sada je jedini koji je ispisao istoriju lige i uradio nemoguće (FOTO)

Aleks Karuso je postao jedini igrač u istoriji NBAlige koji je zabeležio dve utakmice sa 20 poena u finalnoj seriji, a da tokom cele regularne sezone nije imao nijednu takvu partiju. Neverovatan podvig zabeležen je u dresu Oklahoma Siti Tandera, gde je Karuso postao ključni faktor u pobedi u četvrtoj utakmici finala.

U trijumfu Tandera, pored sjajne završnice Šeja Gildžes-Aleksandera koji je ubacio 15 od poslednjih 16 poena svog tima, Karuso je sa klupe dodao 20 poena, uz šut iz igre 7/9, i naravno – još jednom briljirao u odbrani. Zanimljivo, partije koje je Karuzo, inače NBA šampio0n sa Los Anđeles Lejkersima, prikazao protiv Nikole Jokića, u polufinalu Zapada, nastavile su se i tokom samog NBA finala.

Već je u drugoj utakmici finala Karuso ubacio 20 poena, što je za njega, igrača sa prosekom od samo 7.1 poena po meču tokom sezone, prava senzacija. Najbliže 20 poena u regularnom delu bio je protiv Finiksa u aprilu, kada je ubacio 19 za 26 minuta.

Prema podacima ESPN-a, niko nikada pre Karusa nije uspeo da uđe u finale bez ijedne utakmice sa 20+ poena u regularnom delu, a zatim to uradi dva puta u najvažnijoj seriji sezone.

