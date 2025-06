Jedna raketa pogodila je zgradu u kojoj je u Tel Avivu živeo proslavljeni košarkaški stručnjak.

Košarkašku javnost kasno sinoć zaprepastila je vest da je u raketnom napadu Irana na Izrael pogođena zgrada u kojoj živi trener Hapoela iz Tel Aviva - Dimitris Itudis.

Jedna od raketa probila je protivraketni sistem "Gvozdena kupola" i pogodila stambeni kompleks u urbanom delu grada u kom se nalazi i stan slavnog trenera.

Tim povodom hitno se oglasio klub iz Tel Aviva. Zgrada je oštećena, ali stan ternera ostao je nepromenjen, tvrde iz Hapoela.

"Želimo da razjasnimo da dom trenera tima nije oštećen. U ovom teškom trenutku, koristimo priliku da pošaljemo podršku povređenima. Tražimo i očekujemo da se uzdržimo od širenja neproverenih informacija koje bi mogle, čak i indirektno, da posluže našim neprijateljima", navodi se u saopštenju kluba.

Srećom, Itudis u trenutku napada na Izrael nije boravio u Tel Avivu. Hapoel je neočekivano eliminisan u polufinalu domaćeg šampionata, pa je 54-godišnji stručnjak ranije nego što je planirano otišao sa porodicom na odmor u Grčku.

Podsetimo, kum srpskog trenera Željka Obradovića pre nekoliko meseci preuzeo je Hapoel, sa kojim je osvojio Evrokup i izborio plasman u Evroligu naredne sezone.

Kumstvo sa Obradovićem

Grčki stručnjak je o poznanstvu i kumstvu sa Željkom pričao davnih dana.

„Za to poznanstvo je veliku ulogu odigrao Duda Ivković. Ja sam bio u Zagrebu pomoćni trener, Željko je bio trener u Huventudu i videli smo se na jednom turniru. Duda mi je dao koverat koji je trebalo da dam Željku, od tada imamo jedan izvanredan odnos. Komunicirali smo vrlo često, ali jedan naš kontakt je bio važan, kada sam radio u Solunu, a on u Real Madridu. Viđali smo se kada su dolazili u Solun ili Atinu da igraju utakmice. Ja sam 1999. završio sezonu sa Mentom, igrali smo u Drugoj grčkoj ligi. Željko je bio u istom tom hotelu sa reprezentacijom. Zvao me je da mi predstavi tu ideju da radimo zajedno u Panatinaikosu. To je bio kraj juna. Otišli smo te sezone zajedno u Atinu i od tada je počela naša saradnja“, rekao je grčki stručnjak.

On je istakao i da se veoma dobro seća na koji način je ponudio Obradoviću da postanu kumovi.

„Kako da se ne sećam, 2002. godine smo igrali Fajnal-for u Bolonji. Ja sam već sa Marijom bio od 1999. godine. Tada i nismo čak bili favoriti za osvajanje tog Fajnal-fora. Kinder je bio izvanredan tim, Beneton, Makabi i mi smo bili tamo sa Panatinaikosom. Ja sam rekao ’ako osvojimo to moraćeš da me ženiš’ kroz šalu, ali je to bilo i malo ozbiljno. Onda smo osvojili titulu i morao sam da održim obećanje. To je košarkaško kumstvo, ali ljudsko pre svega“, objasnio je Itudis.



Autor: Jovana Nerić