NOVAKOV BIVŠI TRENER: Nisam ja Hari Poter da mahnem čarobnim štapićem

Proslavljeni Hrvat govorio o saradnji sa Stefanosom Cicipasom.

Bivši trener Novaka Đokovića, proslavljeni Hrvat Goran Ivanišević, nedavno je započeo saradnju sa grčkim asom Stefanosom Cicipasom.

Grk, koji je nekada bio treći reket sveta, u poslednje vreme nalazi se u ozbiljnoj rezultatskoj krizi. Trenutno je tek 26. na ATP listi, a Ivanišević smatra da i dalje ima potencijal za sam vrh.

"Trenutno ne mogu da kažem da je on u najboljoj fizičkoj niti teniskoj formi. On je igrač koji ima potencijal da bude u Top 5 na svetu, ali ja nisam Hari Poter pa da mahnem čarobnim štapićem i da se to desi prekosutra", rekao je bivši Novakov trener za HRT.

Otkrio je Goran da Cicipas trenutno nije u formi.

"Trenutno ne mogu reći da je u najbajnijoj fazi. Predobar je on igrač da bude tu gde je i da igra kako igra trenutno", ističe Ivanišević.

Autor: Dalibor Stankov