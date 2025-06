BOMBA U HUMSKOJ! Napadač Torina za koji dan stiže u Partizan

Senegalac Demba Sek stiže iz Torina na jednogodišnju pozajmicu u Partizan, gde će pokušati da oživi karijeru posle tri sušne sezone bez ijednog gola.

Demba Sek biće drugo pojačanje Partizana u letnjem prelaznom roku, saznaje "Telegraf". Crno-beli su se još ranije dogovorili sa igračem, a dogovor sa Torinom zaključen je tako da Sek dolazi na jednogodišnju pozajmicu.

Da podsetimo, prvo pojačanje Partizana za novu sezonu je štoper Mateja Milovanović koji je u Humsku stigao iz Holandije, tačnije ekipe Herenvena.

Sek, koji igra na krilu, ali može da pokrije više pozicija u napadu, visok je 192 centimetra, što ga čini netipičnim fudbalerom za tu rolu.

Ipak, brzina i dug korak su mu glavne prednosti, zbog čega je Partizan odlučio da reaguje nakon povreda i slabog kadra na bočnim pozicijama.

🚨🇷🇸 Il @FKPartizanBG è interessato a Demba #Seck (first call: @MozzartSport): primi contatti con il giocatore e con il @TorinoFC_1906.



❌ Il @USCatanzaro1929 non eserciterà il riscatto per il giocatore. @Toro_Zone#Torino #TorinoFc #calciomercato #transfers pic.twitter.com/okHaII3NpH