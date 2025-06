Neporaženi bokser BRUTALNO UBIJEN: Napadači ga izboli u vrat, zastrašujuće scene na železničkoj stanici

Crni dan za svet borilačkih sportova, poznati ruski bokser Abu Jusupov (39) izgubio je život u brutalnom napadu u Berlinu. Tragedija se dogodila u utorak uveče na železničkoj stanici Gesundbrunen, gde je Jusupov, prema navodima nemačkih medija, izboden nožem tokom sukoba sa grupom napadača.

Kako prenosi "Tagesspiegel", bokser je zadobio smrtonosne ubode nožem u predelu vrata. Hitna pomoć je brzo reagovala, a policija je pokušala reanimaciju na licu mesta. Nažalost, uprkos svim naporima lekara, Jusupov je preminuo u bolnici od zadobijenih povreda.

Vest o njegovoj smrti brzo se proširila i izazvala šok i nevericu među sportskim svetom. Jusupov je bio poznat kao neporaženi profesionalac u ringu i omiljen među fanovima.

Abu Yusupov dead at 39: Undefeated boxer stabbed to death after altercation in train station

https://t.co/7xc1VXxTnA