LIONEL MESI NIJE OVO OČEKIVAO! Zaigrao je na novom takmičenju, pa ostao razočaran! (VIDEO)

Inter iz Majamija i egipatski Al Ahli odigrali su nerešeno (0:0) na startu Svetskog klupskog prvenstva, a Lionel Mesi nije uspeo da stigne do pobede u prvom meču novog takmičenja.

Lionel Mesi imao je priliku da postane prvi igrač koji je dao gol na novoformiranom takmičenju - Svetskom klupskom prvenstvu, ali je umesto toga ostao razočaran, kao i svi navijači na "Hard Rok" stadionu.

Inter iz Majamija i egipatski Al Ahli odigrali su nerešeno (0:0), te publika nije mogla da vidi niti jedan pogodak. A šansi je, i te kako bilo!

Al Ahli je imao najbolju priliku u finišu prvog dela igre kada je Oskar Ustari odbranio penal Trezegeu.

🚨🇦🇷 38-year-old Oscar Ustari, big penalty save for Inter Miami. What a game he is having! 🧤 pic.twitter.com/KESLsGxmSx