'PRVI PUT SAM VIDEO DA NOVAK NE VERUJE U SEBE!' Đokoviću stigla podrška od kolega: Rade mu isto što i Sereni...

Australijski teniseri Luk i Darija Savilj veruju da će Novak Đoković igrati i naredne sezone.

O Novakovom odlasku u igračku penziju se sve češće priča, ali Luk i Darija su u svom podkastu istakli da misle da najbolji teniser svih vremena nema želju da završi sa igranjem na kraju ove sezone.

"Mislim da će da bude tu i sledeće godine i da će da nastavi da igra", poručio je Luk.

Isto smatra i Darija, koja je situaciju Đokovića poredila sa onom u kojoj je bila Serena Vilijams.

"I ja imam isti osećaj, da će da bude tamo. Mislim da ovo nije način na koji želi da se oprosti. Smatram da je normalno što ne zna u kakvom će stanju telo da mu bude i da nije siguran, ali mislim da još uvek nije na tom kraju. Teško je znati, kako se dođavola uopšte penzioniše. Rekla bih da se u njemu 'kuva' dosta stvari. Teško je da ideš na svaku konferenciju za medije i da te tamo pitaju jedno te isto pitanje, koliko će još da igra. To su ljudi radili Sereni Vilijams. Ono što je smešno jeste što ti kao igrač ne znaš to još uvek".

Luk je potom poručio da je prvi put video da Novak ne veruje u sebe.

"Đoković je oborio skoro sve rekorde koji postoje. Mada, kada sam ga gledao u polufinalu Rolan Garosa protiv Sinera osetio sam kao da ne veruje u sebe. To sam prvi put video kod njega, možda grešim, samo je to moj osećaj. Njegov nivo je i dalje veoma dobar, dolazi do četvrtfinala, polufinala, može i u finale slema, ali da bi osvojio titulu moraće verovatno da pobedi i Sinera i Alkaraza. Najbolja šansa mu je na Vimbldonu, zbog trave, tamo se dokazao".

Autor: Jovana Nerić