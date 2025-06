ĐOKOVIĆ U ISTO VREME SKOČIO I PAO NA ATP LISTI, A NIJE ODIGRAO NIJEDAN MEČ! Promene u vrhu u susret Vimbldonu

Novak Đoković je zadržao petu poziciju na ATP listi, uprkos manjim pomeranjima.

Đoković u prethodnoj nedelji nije igrao, ali drugi teniseri jesu.

Tejlor Fric je titulom na turniru u Štutgartu stigao do 250 bodova, a to mu je bilo dovoljno za skok od tri pozicije i dođe do četvrtog mesta.

Sa druge strane, Džek Drejper je izgubio 250 bodova koje je osvojio u Štutgartu prošle godine, pa je sada iza Đokovića na šestom mestu.

Osim Frica, ispred najboljeg tenisera svih vremena se nalaze Aleksander Zverev, Karlos Alkaraz i Janik Siner.

U predstojećoj nedelji će se igrati na turnirima u Kvinsu i Haleu, a za dve nedelje će početi Vimbldon, glavni cilj Novaka u 2025. godini..

ATP lista:

Janik Siner (Italija) 10.880

Karlos Alkaraz (Španija) 8.850

Aleksander Zverev (Nemačka) 6.500

Tejlor Fric (SAD) 4.735

Novak Đoković (Srbija) 4.630

Džek Drejper (Velika Britanija) 4.550

Lorenco Muzeti (Italija) 4.470

Tomi Pol (SAD) 3.470

Holger Rune (Danska) 3.440

Ben Šelton (SAD) 3.170

