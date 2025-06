'MORATE DA BUDETE LJUBAZNI PREMA TRAVI...' Novakov bivši trener hoće da vrati na vrh njegovog velikog rivala

Goran Ivanišević veruje da Stefanos Cicipas može da dođe do dobrih rezultata u skorijem periodu.

Grk je 2021. godine bio treći na svetum, a sada je na 25. poziciji na ATP listi.

Nedavno je započeo saradnju sa Ivaniševićem.

"Za mene je on uvek igrač za prvih deset. U jednom trenutku je izgubio svoj zamah. Mnogo stvari se dogodilo i sada mora da ga vrati", rekao je proslavljeni Hrvat.

Goran Ivanišević je svestan da je pred njima puno posla.

"Ništa se neće dogoditi preko noći – i nisam ja mađioničar koji za nedelju dana može da promeni sve. To je dug proces, ali on je sjajan teniser. Dva puta je igrao u gren slem finalima, ima mnogo velikih pobeda, tako da nisam zabrinut da se neće vratiti u vrh".

Zbog čega je prihvatio ponudu da radi sa Cicipasom.

"Meni je to interesantno zbog njegovog temperamenta. Grci i Hrvati imaju sličan temperament. On je veoma agresivan igrač, što mi se dopada. Uvek mi se sviđao njegov stil igre. Dopada mi se prilika da dodam nešto njegovom tenisu, kao server, kao igrač servisa i voleja. Za mene je to veliki izazov i nadam se da će sve biti dobro".

Nekadašnji trener Novaka Đokovića, u susret Vimbldonu, ističe da mu nije jasno zbog čega Grk nema dobre rezultate na travi.

"Mnogo posla nas čeka. Generalno on nema dobre rezultate na travi, a ja ne znam zašto. Verovatno su psihološki razlozi. Ako stavite u svoju glavu da ne znate da igrate na travi, onda nećete ni znati. Trava ništa ne prašta. Ako se naljutite na travu, ona se naljuti na vas. Morate da budete ljubazni prema njoj. Zato nas čeka mnogo posla, ali siguran sam da on može dobro da igra na njoj. Možda se to neće desiti ove nedelje, ali ima vremena".

