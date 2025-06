ŠAMAR I PARTIZANU! Zvezda ispala iz prvenstva Srbije, a FMP nokautirao crno-bele - majstorica odlučuje o drugom finalisti!

KK Partizan će morati i treći put da igra u polufinalu Superlige Srbije, jer je posle pobede nad FMP-om od 84:74 u prvoj utakmici, u drugoj poražen sa 78:69. Zato će majstorica odlučivati ko će u finalu košarkaškog prvenstva Srbije biti rival Spartaka, koji je sa 2:0 eliminisao Crvenu zvezdu.

Da se nešto "iza brega valja" u revanš meču "pantera" i crno-belih nagovestilo je već prvo poluvreme.

Jer, u njemu je Partizan šutirao samo sa 41% za dva poena, a očajnih 1/11 za tri (devet odsto!). Da nije imao blagu prednost u skokovima (21:18) i manje izgubljenih lopti (5:8) ne bi ne bi na velikom predahu gubio samo sa 34:31.

Stvari su krenule nizbrdo nedugo posle povratka ekipa iz svlačionica.

FMP, kog su u uvodnih 20 minuta predvodili Barna sa devet, Radosavljević sa sedam i Gašić sa šest poena, počeo je da "melje" favorita koji je em muku mučio u odbrani, em je u napadu i dalje tragao za kvalitetnim rešenjima. Uostalom, u prvom poluvremenu samo četvorica crno-belih su se upisali u liste strelaca...

No, to što su Vašington i Koprivica tada dali po 10 poena, nije se "prenelo" na treću deonicu. Njihovi rivali su se razleteli po terenu, uvećavali prednost iz minuta u minut, sve do maksimalnih +15 na kraju tog perioda, kada je semafor pokazao 59:44.

Partizan je uspeo da se mini-serijom približi na -8 u uvodnom delu poslednjeg segmenta utakmice, no Filip Barna i Stefan Lazarević su "odmakli" FMP na 68:54, čime su u mnogome otežali posao Partizanu u završnih šest minuta.

Kako svi potonji pokušaji crno-belih nisu bili dovoljni da naprave preokret i u gostima reše ovu seriju, ona će biti odlučena u trećoj utakmici, u kojoj će Partizan biti domaćin - u četvrtak u dvorani "Aleksandar Nikolić" (tačan termin još nije određen).

U drugom meču, Barna je sa 18 poena, pet skokova i tri asistencije bio najkorisniji igrač u ekipi FMP-a, Radosavljević je ubacio 14, a Lazarević 12. Kod gostiju se opet istakao Vašington, sada sa 25 poena, a Majk i Koprivica su imali po 14 (pritom je Balša ostvario i 15 skokova, te tri asistencije i "krađu").

