Kruži anegdota nastala posle meča Đoković - Siner: Novak je ušao u svlačionicu, pa rekao OVO

Janik Siner, trenutni broj 1 na ATP listi, dugo je tražio put do uspeha na Grend slem turnirima, a jedan od ključnih trenutaka u njegovom razvoju desio se - sasvim simbolično - u duelu protiv Novaka Đokovića.

Bilo je to na Vimbldonu 2022. godine, kada je tada 20-godišnji Italijan pružio veliki otpor i poveo sa 2:0 u setovima, ali je na kraju poražen u pet setova od šampiona iz Srbije. Taj poraz nije bio samo važna lekcija za Sinera na terenu, već i prelomni trenutak u njegovom trenažnom procesu, zahvaljujući - ni manje ni više nego - Đokoviću lično.

Njegov trener Daren Kejhil otkrio je sada anegdotu iz svlačionice:

- Novak je prišao i rekao mi: "Srećno s njim. Sjajno udara lopticu, ali nema nikakvu varijaciju. Nema visinu u udarcima, ne izlazi na mrežu, ne pokušava da me izvuče napred, znam da dobro vraća servis, ali ne napada moj servis." I onda je prošao kroz celu njegovu igru i razložio je - ispričao je Kejhil koji je i nešto ranije pričao koliko je uticaja na Sinerovu igru imao Nole.

Iako je Sinerov tim već tada znao za te slabosti, Kejhil ističe da je velika razlika kada takva analiza dolazi direktno od čoveka koji je osvojio 24 Grend slema.

- Nije to bilo ništa što već nismo znali, ali kada sedneš sa mladim igračem i kažeš mu: "Ej, pričao sam sa Novakom i evo šta on misli", to ostavlja snažan utisak. To menja pristup, menja mindset - dodao je Kejhil.

Siner je od tada napravio veliki napredak, osvojio Australian Open 2024, a tokom 2025. godine zasluženo stigao na prvo mesto ATP liste. Na poslednjem Rolan Garosu zaustavio ga je branilac titule Karlos Alkaraz, ali Siner i dalje drži čelnu poziciju na svetskoj rang-listi.

Autor: Marija Radić