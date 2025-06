'UBIO BIH ĐOKOVIĆA' Alkaraz ŠOKIRAO javnost, naveo i razlog (VIDEO)

Španski teniser, Karlos Alkaraz, dao je jednu izjavu koja je "zapalila" planetu.

Naime, mladi Španac istakao je kako bi ubio Novaka Đokovića i na taj način sve šokirao, a kao razlog je naveo poraz u finalu Olimpijskih igara u Parizu koji i dalje ne može da preboli.

Alkaraz trenutno igra na turniru u Kvinsu i odgovarao je na zanimljiva pitanja ljudi koji vode društvene mreže ATP organizacije, a jedno od njih bila je i popularna igra "kiss, marry, kill". U njoj je Karlitos morao da odabere koga od tenisera bi poljubio, koga oženio, a koga ubio.

Josh Berry interviews ATP & WTA players



“Kiss, marry, kill... Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic”



Raducanu: "there's no way I'm answering this question”💀



Alcaraz: "I’d kill Novak. Winning that final of Olympics. 😂 I could marry Rafa Nadal" 😭



pic.twitter.com/36T828XjTb