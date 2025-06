MIŠKO RAŽNATOVIĆ SE OGLASIO I OTKRIO! Ova dva košarkaša ostaju u svojim klubovima! Igraće ABA ligu i naredne sezone!

Miško Ražnatović se ogasio na društvenim mrežama i otkrio da će Boriša Simanić i Stefan Momirov naredne sezone igrati za Igokeu, odnosno Spartak.

Jedan od najpoznatijih agenata u svetu košarke, Miško Ražnatović, oglasio se na društvenim mrežama i podelio nove vesti.

Ražnatovićeva agencija zastupa dvojicu igrača koji su iza sebe imali sjajne sezone - Boriša Simanić blistao je u Igokei, dok je Stefan Momirov bio odličan u dresu Spartaka.

Miško je otkrio da će ovi košarkaši i naredne sezone igrati za iste klubove, te da će biti deo ABA lige.

We have some extensions in @ABA_League!

Stefan Momirov will stay with Spartak, while Borisa Simanic will continue with Igokea!#BeoBasket