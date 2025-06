ISTORIJSKA ODLUKA EVROLIGE Nakon ovoga više ništa neće biti isto

Evroliga je ukinula meč za treće mesto, odluka je borda takmičenja.

Utakmica za treće mesto na ovogodišnjem fajnal-foru u Abu Dabiju koju su igrali Olimpijakos i Panatinaikos će izvesno biti poslednja takva na F4 u elitnom takmičenju.

Do sada se nije pokazivalo previše interesovanja za ovu utakmicu. Ni publika, a posebno igrači nisu bili raspoloženi za odigravane tog meča, ali više neće imati tu obavezu.

The 3rd place game will be removed starting with the 2025–26 Final Four #F4GLORY ℹ️