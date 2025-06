ANA IVANOVIĆ SVE PRIZNALA: 'Bilo je toliko bolno da sam sva drhtala...' (VIDEO)

Nije bilo lako kroz karijeru. Bilo je dosta momenata o kojima i danas kada priča - Anu prođe jeza.

Ivanovićeva je tako otkrila da je 2015. godine na Australijan openu igrala sa polomljenim prstom na nozi.

- Završila sam 2014. godinu kao peta na svetu, narednu sam sezonu počela u Australiji, stigla do finala u Brizbejnu...otišla u Melburn i dok sam izlazila iz kupatila slomila sam prst - rekla je Ivanovićeva i dodala:

- Bilo je toliko bolno, sva sam drhtala, a tri dana kasnije počinjao je turnir. Doktori su mi rekli: "Slušaj, sa prstom ne možeš da uradiš nista. Ne možemo da ga stavimo u gips..." Bio je i toliko otečen, i dan danas mi se desi da otiče. I ništa, rekli su mi uzmi analgetike protiv bolova. I tako sam ja igrala sa slomljenim prstom - zaključila je Ana.



Podsećamo, Ana Ivanović ovih dana je u žiži javnosti zbog vesti o razvodu od Bastijana Švajnštajgera, koji je u međuvremenu uhvaćen i sa novom izabranicom na Majorki.

Ljubavna priča Ane i Švajnija

Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Opisao je svojovremeno i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

Otkrio je i detalje iz privatnog života - Švajni je često pokušavao da pobedi Anu u tenisu, ali nikada nije bio ni blizu uspeha.

- Kad Ana i ja igramo tenis, izlazim na teren 20 minuta ranije, radim vežbe, zagrevam se i lepim prste selotejpom da ne dobijem plihove. Onda pokrenem mašinu za loptice i udarim nekoliko puta. Zatim Ana dođe, obuje patike i meč počinje. I uvek mi da prednost 30:0. Onda kreće ludnica. S leva na desno, napred, pa nazad, to je brutalno. Uvek sam verovao da ću uspeti da je pobedim, ali to se ne dešava - rekao je Bastijan, pa za kraj zaključio:

- Izgubim sa 6:1, 6:2, a nakon meča je obavezno pitam sa koliko mogućnosti je igrala, 70, 80 odsto? Ona se nasmeje i kaže sa 30 odsto. I ono što me najviše boli: kad završimo meč, ona ode u teretanu da istrči pola sata, kako bi imala osećaj da je odradila kompletan trening, a ja sam potpuno iscrpljen i moram nešto da popijem i pojedem. Nikad još nisam osvojio set protiv nje, ali imam cilj da barem jednom uđem u taj-brejk.

Autor: D.B.