JAMAL U CENTRU PORNO SKANDALA! Zvezda filmova za odrasle preti da će otkriti sočne poruke koje je dobijala od fudbalera dok on sve poriče!

Fudbalsko čudo zvano Lamin Jamal (17) ponovo je u centru skandala, ovaj put zbog povezivanja sa poznatom porno glumicom!

Naime, Klaudija Bavel - zvezda filmva za odrasle, tvrdi da ju je Jamal preklinjao da se nađu, ali da je ona sve odbila kada je saznala da je igrač Barselone maloletan.

"Nisam je ni upoznao, niti sam joj slao poruke" - poručio je preko španskih medija Jamal koji se trenutno nalazi na letovanju sa Nejmarom.

Ipak, Kludija ostaje pri tvrdnji da poseduje snimke i poruke u kojima je Jamal, navodno, zvao da se nađu, čak je "ovlašćujći" da bude s njim iako je maloletan.

"Imam audio poruke, nagovarao me je" - tvrdi Bavel, koja je postala poznata i po vezi sa Ikerom Kasiljasom, koji je tuži jer je jednom izjavila da je loš u krevetu.

Da sve bude kompleksnije, ovih dana je u priče oko Jamala upletena i influenserka Fati Vaskes. Nakon što su isplivale njene fotografije sa Jamalom razlika od 12 godina prouzrokovala je lavinu kritika.



Fati je na za strane medije poručila:

"Rastrgli su me na internetu, to je nepravedno. Imam 29 godina, čak ni 30. Nisam nikom ništa učinila. To utiče ne samo na mene, već i na moju porodicu. Govorim o pretnjama smrću, uvredama, optužbama poput pedofilije" - istakla je Špankinja i dodala;

"Provela sam s njim nekoliko dana, fotografije upravo to pokazuju. Nije bilo ničega više".

Autor: D.B.