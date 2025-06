NOVAK BRUTALNO ISKREN O RIVALSTVU SA FEDEREROM I NADALOM: Srbin ništa nije uvijao i skrivao, govorio je o svojim rivalima ono što misli o njima!

Novak Đoković najbolji je teniser svih vremena. U to nema sumnje, iako zapadni mediji ne žele da mu daju primat u odnosu na Rodžera Federera i Rafaela Nadala, činjenice odnosno brojke sve govore.

Srbin ima 24 grend slem titule, uz sijaset drugih vrednih trofeja, po čemu je u prednosti u odnosu na Švajcarca i Španca.

Novak Đoković analizirao je Rodžera Federera i Rafaela Nadala i govorio o njihovom tenisu. Rivalstvo između njih trojice trajalo je skoro dve decenije, a neki taj period vole da nazovu i "zlatnim dobom tenisa".

Od Federerove prve grend slem pobede na Vimbldonu 2003. do Đokovićeve poslednje na Otvorenom prvenstvu SAD 2023. godine, legendarni trio je osvojio zapanjujućih 66 od 81 održanih najvelićih turnira.

Đoković ima rekordne 24 grend slem titule, Nadal 22, a Federer 20. Srbin je bolji od Španca i Švajcarca u međusobnim duelima, protiv Nadala ima skor od 31:29, i to u periodu od 2006. do 2024, dok je protiv Federera od 2006. do 2020. upisao 27 pobeda i 23 poraza.

- Federer je najtalentovaniji, najlepši za gledanje dok igra - izjavio je Novak Đoković u emisiji "Neuspeh prvaka" i dodao:

- On najefikasnije koristi svoju energiju. Kretao se tako lagano, tako elegantno i tako efikasno, dok je Nadal suprotna krajnost, on je fizički dominirao.

Potom je Nole analizirao igru španskog tenisera.

- Bio sam negde između, ali sam se više oslanjao na Nadalov stil igre. Dakle, više klizanja, više trčanja, igra usmerena na osnovnu liniju i tako dalje. Svako od nas je imao svoje karakteristike i vremenom, kako su se naša rivalstva razvijala, ona su se sve više jačala.

Ponosan je Đoković na rivalstvo sa Federerom i Nadalom.

- Uvek to kažemo, sva trojica, i znam da su i oni to rekli. Kroz ta rivalstva, svako od nas je doprineo međusobnom rastu kao tenisera i kao ljudi. Apsolutno, kažem to bez oklevanja, moja rivalstva sa njima imala su najveći uticaj na moj razvoj, posebno u drugom delu moje karijere, od 2011. godine pa nadalje - objasnio je Đoković.

Rodžer Federer završio je karijeru na Lejver kupu 2022. godine, gde je bio partner Nadalu u dublu u njegovom poslednjem meču. Poslednji singl turnir Švajcarca bio je Vimbldon 2021. godine. Nadalov oproštaj bio je finale Dejvis kupa 2024. godine, gde je Španija ispala u četvrtfinalu u Malagi. Novak Đoković je i dalje aktivan, željan 25. grend slem tofeja.

