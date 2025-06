Najgledanija utakmica protekle sezone Evrolige? Naravno da je u Beogradskoj areni

Evroliga je saopštila da je najgledanija utakmica protekle sezone bila ona odigrana između Crvene zvezde i Žalgirisa u Beogradskoj areni 27. februara.

Velelepnu halu na Novom Beogradu tada je ispunilo 20.999 duša kako bi ispratilo gostovanje "zelenih" iz Kaunasa. Crveno-beli su ostali dužni Litvancima nakon vatrenog dočeka u njihovoj "Žalgirio areni" u oktobru i porazu nakon niza diskutabilnih sudijskih odluka (86:84).

Nažalost, ekipa sa Malog Kalemegdana nije imala više uspeha pred svojim navijačima, pa je Andrea Trinkijeri odneo pobedu (86:80) zahvaljujući Silvanu Francisku. Francuz je direktno odlučio pobednika nekim koševima, a ukupno je ubacio čak 25 poena.

